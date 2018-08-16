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16 Ağustos 2018 09:02

Toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu toprağa gömülü vaziyette bulunan patlayıcı imha edildi.

Toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

16 Ağustos 2018 09:02


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünce 15 Ağustos sürecinde vatandaşa yönelik yapılması planlanan kanlı eylemleri engellemek, huzur ve güvenliği muhafaza etmek amacıyla düzenlediği Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu’nu sürdürüyor. Operasyon kapsamında teröristlerden birinin çıktığı ağaçtan sağ, diğerinin ise ölü olarak ele geçirildiği Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi’nde, toprağa gömülü ve patlatılmaya hazır 1 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek, yerinde imha edildi.


Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.




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