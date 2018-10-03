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Toptancılar sitesinde korkutan yangın

Van’ın Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü Gıda Toptancılar Sitesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü Gıda Toptancılar Sitesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'ndeki Van Gölü Gıda Toptancılar Sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ahşap paletler alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 250 adet ahşap paletin yandığı bildirildi.

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