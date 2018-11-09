Trabzon Platformu ve SBK Holdingden eğitime destek

SBK Holding sponsorluğunda ve Trabzon Platformunun desteği ile Van'da bin 500 öğrenciye kırtasiye, çanta, ayakkabı ve değişik yardımlarda bulunuldu.

Bölgedeki eğitim faaliyetlerine katkı sunmak için Van'a gelen Trabzon Platformu Başkanı A. Köksal Öztürk ve beraberindekiler, İpekyolu ilçesindeki Makbule Küçük İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yardımda bulundu. Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Trabzon Platformu Başkanı A. Köksal Öztürk, İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, İstanbul Van Vakfı Genel Sekreteri Hatice Şule Gökırmak ve beraberindekiler, Trabzon Platformu ve SBK Holding tarafından eğitime katkı amaçlı Van'a gönderilen kırtasiye, çanta, ayakkabı ve değişik malzemelerden oluşan yardımları öğrencilere dağıttı.

Trabzon Platformu Başkanı A. Köksal Öztürk, Türkiye'nin değişik illerinde eğitime her zaman değer ve destek vermek için çalıştıklarını belirterek, Van'ın kendileri için farklı bir anlam taşıdığını kaydetti. Bugün Van'da eğitim gören öğrencilere değer katmak için geldiklerini ifade eden Öztürk, yardım çalışmalarının ardından Van'da bir dizi temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan ise, öğrencilere verdikleri değer ve desteklerinden ötürü Trabzon Platformu Başkanı A. Köksal Öztürk ve SBK Holdingin temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve beraberindekiler, yardım dağıtımının ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.