Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 16:29

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan Erciş’te

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, Van’ın Erciş ilçesinde kurulan Trabzonspor Erciş Futbol Okulu’nu ziyaret etti.

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan Erciş’te

01 Ağustos 2018 16:29


Trabzonspor’un yaşadığı şampiyonluklarda büyük katkısı olan efsane futbolcularından Necati Özçağlayan, Trabzonspor Erciş Futbol Okulu’nu ziyaret etti. Faruk Keleş ve Nuri Mürsel Ceyhan’ın hocalığını üstlendiği futbol okulunda incelemelerde bulunan Özçağlayan, “Trabzonspor, geleceğimiz olan çocuklara çok önem vermekte. Son olarak 2017-18 sezonunda altyapıdan yetişen 8 futbolcuyu mevcut kadromuzda oynattık. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan gibi gençlerimizi Türk futboluna kazandırmanın gururunu yaşadık. Trabzonspor olarak her zaman yetenekli gençlerimize sahip çıkıp, onları ülke futboluna kazandırmaya çalışacağız” dedi.


Yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Trabzonspor Erciş Futbol Okulu Antrenörü Faruk Keleş ise, “Necati hocamız izinli olmasına rağmen desteklerini bizden esirgemeyip ilçemize gelerek bizleri onurlandırdı. Biz de, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bir takım oyunu olan futbolu öğreterek, genç sporcularımızın enerjilerini paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmelerini ve böylece birlikte üretken bir yapıya sahip olmalarını sağlamak amacıyla tüm Ercişli gençlerimizi futbol okulumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç