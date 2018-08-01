Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan Erciş’te

Trabzonspor’un yaşadığı şampiyonluklarda büyük katkısı olan efsane futbolcularından Necati Özçağlayan, Trabzonspor Erciş Futbol Okulu’nu ziyaret etti. Faruk Keleş ve Nuri Mürsel Ceyhan’ın hocalığını üstlendiği futbol okulunda incelemelerde bulunan Özçağlayan, “Trabzonspor, geleceğimiz olan çocuklara çok önem vermekte. Son olarak 2017-18 sezonunda altyapıdan yetişen 8 futbolcuyu mevcut kadromuzda oynattık. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan gibi gençlerimizi Türk futboluna kazandırmanın gururunu yaşadık. Trabzonspor olarak her zaman yetenekli gençlerimize sahip çıkıp, onları ülke futboluna kazandırmaya çalışacağız” dedi.

Yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Trabzonspor Erciş Futbol Okulu Antrenörü Faruk Keleş ise, “Necati hocamız izinli olmasına rağmen desteklerini bizden esirgemeyip ilçemize gelerek bizleri onurlandırdı. Biz de, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bir takım oyunu olan futbolu öğreterek, genç sporcularımızın enerjilerini paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmelerini ve böylece birlikte üretken bir yapıya sahip olmalarını sağlamak amacıyla tüm Ercişli gençlerimizi futbol okulumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.