TSK ve Kızılay'a bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldular

Van'da "resmi görevlilere görevlerinden dolayı hakaret, sesli, yazılı ve görüntülü ileti ile hakaret ve tehdit" gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, şikayetçilerin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) para ve Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunulması şartlarını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, ilgili yasa kapsamına giren suçlarda tarafları uzlaştırarak, mahkemelerin iş yükünü azaltmaya devam ediyor. Kentte yaşanan birçok olayda, tarafları uzlaştırarak dava açılmasının önüne geçen uzlaştırma bürosu, "resmi görevlilere görevlerinden dolayı hakaret, sesli, yazılı ve görüntülü ileti ile hakaret, tehdit" suçlarından başlatılan 2 soruşturmada da uzlaşma yaparak şüpheliler hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verilmesini sağladı.

TSK'ya bağış

Uzlaştırma Bürosunca sonuçlandırılan dosyalardan birinde, şüpheli S.T. hakkında, müşteki V.A.'yı iş yerinde yaşanan kavga sonrasında tehdit ettiği, ailesine hakarette bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Suçun, ilgili yasa kapsamında yer alması nedeniyle uzlaştırmacılar, taraflarla görüşerek anlaşmalarını sağlamaya çalıştı. Görüşmelerde V.A., TSK'ya 500 lira bağışta bulunması ve kendisinden özür dilemesi şartıyla şikayetçi olduğu S.T. ile uzlaşmayı kabul edeceğini iletti. Şüpheli S.T.'nin bu talebi kabul etmesiyle sağlanan uzlaşma sayesinde dosya, dava açılmadan kapandı.

Kızılay'a kan bağışı

Bir başka dosyada ise şüpheli M.D. hakkında, hastanede kan alan K.D.K. isimli görevliye hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Dosyanın gönderildiği Uzlaştırma Bürosu görevlilerinin görüştüğü K.D.K., şüphelinin Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmasını istedi. Uzlaşma şartını kabul ederek kan bağışında bulanan şüpheli M.D. hakkında kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.