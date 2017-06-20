Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri, TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmalarına ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına Van damgasını vurdu.

Ortaöğretim proje yarışmasında Türkiye üçüncüsü, ortaokul proje yarışmasında ise Türkiye ikincisi olmayı başaran Van, 4006 proje başvuru sayısında da yine ipi göğüsledi. Türkiye genelinde 12 bölgede yapılan TÜBİTAK proje yarışmaları yine çekişmeli geçti. Ortaöğretim projeleri bazında Türkiye genelinde TÜBİTAK’a 13 bin 940 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 2 bin 78 tanesi Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt, Şırnak ve Van iline ait olduğu belirtildi.

Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerine 2 bin 78 projeden 536 proje ile katılan Van ili, bu alanda Türkiye finalinde üçüncü oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Van’ın kaliteli projeler ile Türkiye dereceleri aldığını belirterek, “Van ili ortaöğretim alanında bu yıl 536 proje başvurusu yaptı. Bu projelerimizden TÜBİTAK ortaöğretim sergisine Van’dan 24 proje davet edildi. Projelerden 7 tanesi bölge birincisi olarak Türkiye finaline gitti. Bu projelerimizden bir tanesi ise Türkiye üçüncüsü oldu. Bir diğer bölge ili olan Batman ilinin bir projesi yine Türkiye üçüncüsü oldu. Van bölgesi olarak 2 Türkiye üçüncülüğü ve 2 teşvik ödülü aldık. Ortaokul projelerinde yine bölgemiz sekiz il olarak bin 431 proje verdi. Bu proje başvurusuna Ağrı ilimiz 16, Batman 45, Bitlis bin 95, Hakkâri 32, Muş 32, Siirt 6, Şırnak 2, Van ilimiz ise 203 proje verdi. Bu projelerden 50 proje TÜBİTAK’a davet edildi. Van’ın ise 12 projesi davet edildi. Bitlis’in 27 projesi davet edildi. Burada Van’ın 4 tane projesi yine bölge birincisi oldu. Türkiye finalinde bu 4 projemizden bir tanesi Türkiye ikincisi oldu. Bu da kaliteli projeler üretiyoruz anlamına geliyor.

Bununla birlikte 4006 bilim fuarları projeye kabul sayısı olarak da il olarak bir rekor kırdık. 165 ortaokulumuz proje başvurusu yaptı. 132 projemiz TÜBİTAK tarafından kabul görüldü. Her bir projeye 5 bin TL destek verildi. Yaklaşık 700 bin TL’ye yakın TÜBİTAK okullarımızda sergi yapmamız için teşvik desteği verdi. Bu önemli bir rekor. Türkiye de bu manada ilk ona girdik. Bu da şunu gösteriyor; artık TÜBİTAK’la yapılan proje bilim projelerine gerek ilimiz olsun gerekse ilimizin başkanlığında yapılan bölge olsun biz on ikinci bölgeyiz, proje başvuru sayısında hem lise hem ortaokul bazında ise Türkiye de ikinci bölgeyiz. Bir de projelerin değerlendirilmeye girmesi için de yine önemli bir ivme kazandık. Hem Türkiye ikincisi, hem Türkiye üçüncüsü var. Hem de mansiyon var. Yine Batman’da bir Türkiye üçüncüsü var. Türkiye genelinde bölge olarak kaliteli projeler üretiyoruz. Kaliteli projeler ürettikçe TÜBİTAK’ın maddi desteği de okullarımıza artıyor” şeklinde konuştu.