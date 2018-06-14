Erciş Kardelen Çok Amaçlı Salonunda organize edilen iftar programına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili, Erciş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü, Erciş, Gürpınar, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Gevaş muhtar dernek başkanları, Çaldıran Ziraat Odası Başkanı, Erciş ve çevre ilçelerden gelen 150 muhtar, çiftci, üretici ile çok sayıda davetli katıldı. İftarda bir konuşma yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik; birlik ve beraberlik mesajları verdi. Temsil ettiği kurumun hak ve hukukunu her platformda koruyacağını belirten Çelik, “Bugün maşallah Van burada, halk burada, çiftçi burada, üretici burada, yetiştirici burada, dolayısıyla ben de bir hemşehriniz olarak sizlerin arasında olmaktan, iftarı sizlerle birlikte açmanın onurunu, gururunu ve mutluğunu yaşıyorum. Tabii ki, iftar sofrasının etrafında inşa edilen manevi köprülerle kalplerimize huzur, yüreklerimize sıcaklık veren bu kutlu günde, davetimize icabet ederek aynı sofranın etrafında bir araya geldiğimiz tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Maneviyatın zirve yaptığı mübarek Ramazan ayının eşsiz mana yüklü derin iklimlerden feyizlenerek ibadetlerimizi yapmaya gayret ettiğimiz şu günlerde, inşallah Yüce Allah tutuğumuz oruçları, yaptığımız duaları ve yardımları kabul eder üzerimizdeki ihsani mağrifetini ve himmetini bizlerden esirgemez” dedi.

AK Parti’den aday adaylığı başvurusu yaptığını da hatırlatan Çelik, “Hepinizin bildiği gibi bir müddet önce ben de AK Parti’den Van milletvekilliği için aday adayı oldum. Bu süreçte temayül yoklamasında özellikle oy kullanan mahalle, köy temsilcilerim, teşkilat mensubu arkadaşlarımızın bana olan o bakışlarındaki umudu hiçbir zaman için inanın unutmayacağım. Çünkü arkadaşlarımız çok umutlu ve bizlerden hizmet bekliyordu. Ama bazen şer bildiğinizde hayır vardır. Bunlar bizim için birer imtihandır. Ankara’da da diyorum, o umutlarınıza buradan selam olsun. Erciş’e, Van’a, diğer şirin ilçelerimizin halkına selam olsun. Bizlere destek veren insanlara selam olsun. Şeref ve namusum üzerine sizlere söz veriyorum, bu can bu bedende olduğu sürece sizlere hizmet vermeye devam edeceğim, yılmayacağım ve bizleri yıldıramayacaklarıdır. Sizlerle, yetiştiricilerle gurur duyuyorum’’ ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi son 10 gün içinde Van’daki 18 bin işletmeye bakanlık ile birlikte 33 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığını da anlatan Çelik, “Öncelikle 18 bin işletmemize bayram öncesi 33 milyon TL destekleme sağlayan Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’ya şahsım ve tüm üyelerim adına teşekkür ediyorum. Bu arada, üreticilerimizin de menfaatini gözetmek için seçilecek milletvekillerimizle hep beraber uyum içerisinde sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Her zaman, her yere sizin ayağınıza bizler geleceğiz. Bu verilen destekleme miktarlarının arttırılarak devamını sağlayacağız inşallah. Bizlerin birbirimize ihtiyacı var. Bugüne kadar hizmet etmiş milletvekillerime teşekkür ederken, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin de ülkemize, milletimize hayırla vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, mutlu bayramlar diliyorum’’ ifadelerinde bulundu.