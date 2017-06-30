Genel Başkan Çelik, yaptığı açıklamada, çobanlık mesleğinin kutsal bir görev olduğunu belirterek, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çobanlık yapan 80 yaşındaki Ahmet Sarıöz’ün yaylada baktığı 60 adet keçisini çalmak için yanına gelen şahıslara direndiğini, ancak yaşlı ve savunmasız çobanın bu kişi veya kişiler tarafından öldürmesinin sektörlerinde büyük bir üzüntü ve endişeye neden olduğunu söyledi. Faillerin kısa sürede yakalanmasının sevindirici olduğunu da belirten Çelik, güvenlik güçlerine camiası adına teşekkür ederken, katil veya katillerin de en ağır bir şekilde cezalandırılacağından şüphesinin olmadığını söyledi.

Çelik, ayrıca Kayseri’de bir çobanın da serinlemek için akarsuya girerek boğulduğu bilgisinin de camialarını üzdüğünü belirterek, yaşamlarını yitiren her iki çobana Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.