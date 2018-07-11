Tüfekle vurulan köpek tedavi altına alındı

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi yakınlarında bir sokak köpeğinin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarını aldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerine bağlı ekipler, kısa sürede köpeğin yaralı olarak yattığı yeri tespit etti. Av tüfeğiyle vurulan ve çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, hayvan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılarak ameliyata alınan yaralı köpeğin vücudundan çok sayıda saçma çıkarıldı. Yaklaşık bir saat süren operasyonda ayrıca hayvanın boyun kısmında oluşan yaraya da dikiş atıldı. Olayda bir gözünü kaybeden ve bitkin düşen yaralı köpeğe aşıları yapılarak vitamin takviyesinde bulunuldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla sokak hayvanlarının korunması için ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Selim Elhansu, yaşanan olumsuzluklara ise anında müdahale ettiklerini söyledi. Vatandaşları sokak hayvanları konusunda duyarlı davranmaya davet eden Elhansu, şunları söyledi:

"Son günlerde maalesef ülkemiz genelinde hayvanlara yönelik çeşitli şiddet haberlerine şahit olmaktayız. Benzer bir olay da maalesef ilimizde yaşandı. Edremit ilçemize bağlı Çiçekli Mahallemiz yakınlarında yaşanan bu olayda, ekiplerimiz ivedilikle olay yerine giderek söz konusu hayvanı merkezimize getirmek suretiyle gerekli müdahaleleri yaptı. Köpeğimiz şu anda iyi durumdadır. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merkezimizde 24 saat esasına göre ekiplerimiz hazır bekletilmektedir. Ancak burada asıl iş vatandaşlarımıza düşüyor. Peygamber Efendimizin, ‘Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah’tan korkunuz’ Hadisi Şerifi kulağımıza küpe olmalıdır.”