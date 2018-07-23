Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 18:44

Tuğgeneral Özfidan’dan ‘Basın Bayramı’ mesajı

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tuğgeneral Özfidan’dan ‘Basın Bayramı’ mesajı

23 Temmuz 2018 18:44


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, yayınladığı mesajda, “Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak her yıl 24 Temmuz’da kutlanmaktadır. Toplumun haber alma hakkını tarihin her döneminde başarılı ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla yerine getiren basın mensupları, meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı ile toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın, milletin müşterek sesidir’ ifadesinde belirttiği gibi kamuoyunu ilgilendiren, gelişmelerin doğru ve tarafsız bir şekilde yayılması için çalışan yerel ve ulusal basınımız, şüphesiz ki aynı özveriyle görevlerini ifa etmeye devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının bugün 110. yıldönümü olan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç