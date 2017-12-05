Tuğgeneral Özfidan’dan Başkan Kahraman’a ziyaret

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret etti. Başkan Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Tuğgeneral Özfidan, burada bir süre sohbet ederek korucuların sorun ve sıkıntıları dinledi. Tuğgeneral Özfidan, ziyaret anısına Van bölgesinde görev yapmakta olan kahraman, cesur, kaliteli, güven ve huzuru sağlayan korucular adına Başkan Kahraman’a plaket verdi. Güncel konuların konuşulduğu ziyaretin ardından Tuğgeneral Yavuz Özfidan dernekten ayrıldı.