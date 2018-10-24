Tuğgeneral Özfidan'dan Kaymakam Solak'a ziyaret

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı makamında ziyaret etti.

Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

Yaklaşık yarım saat süren ziyarette konuşan Kaymakam Solak ise, Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.