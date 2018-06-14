Tuğgeneral Özfidan’dan Vali Zorluoğlu’na 179. kuruluş yılı ziyareti

kuruluş yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Van’da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından sabah saatlerinde Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenirken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan anıta çelenk sundu. Töreninin ardından Tuğgeneral Özfidan ve beraberindeki komutanlar, Vali Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kendisine sunulan çiçeği kabulü sonrası tüm jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başarılarının devamını dileyen Vali Murat Zorluoğlu’na, Tuğgeneral Yavuz Özfidan tarafından 179. yıl anısına plaket takdim edildi.