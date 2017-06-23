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23 Haziran 2017 14:45

TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler Ramazan Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı

TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, bayramların milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendirdiğini belirterek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler Ramazan Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı

23 Haziran 2017 14:45


Ramazan ayı boyunca oruç ile derin bir manevi ve huzur iklimini teneffüs etmenin ardından bayrama kavuşmanın sevinci içerisinde olduklarını belirten Başkan Güler, “Bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçlarla ve yaptığımız ibadetlerle manevi iklimimizi renklendirdik. Birlikte açtığımız oruçlarla, saf tutarak kıldığımız namazlarla ramazanın rahmet ruhunu kardeşliğimize nakşettik” dedi.


Milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunun kuvvetlendirdiğine dikkat çeken Güler, “Bayramlar, bireyleri birbirine yakınlaştıran, sıkıntılarından uzaklaştırıp hayatlarına umut ve sevgi aşılayan özel günlerdir. Manevi yönden büyük değeri olan bu özel günleri gelecek nesillere en güzel şekilde bırakabilmek için bayramlarımızı büyüklerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımızla hep birlikte karşılamalı, değer yargılarımıza sahip çıkarak geçmiş ile gelecek arasındaki kültür köprülerimizi sağlamlaştırmalıyız. İncittiğimiz, üzdüğümüz, kırdığımız kalpleri Mübarek Ramazan Bayramını fırsat bilerek yeniden onaracağımız, Sıla-i Rahim yaparak akrabalarımızın ve büyüklerimizin hayır dualarını alacağımız dünyanın muhtelif yerlerinde yardıma muhtaç tüm Ümmed-i Muhammed’e dualar edeceğimiz bir ramazan bayramını daha hep beraber kavuşuyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bayramın tüm gönüllere, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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