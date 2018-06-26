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26 Haziran 2018 09:37

TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler:

Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Van Şube Başkanı Süleyman Güler, 24 Haziran seçimlerinin ardından iktidarın sürüyor olmasının isabetli bir karar olduğunu ifade etti.

TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler:

26 Haziran 2018 09:37


24 Haziran seçimlerinin ardından bir değerlendirmede bulunan TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçimlerle başarısını perçinlemiş olduğunu ifade ederek, “Halk, tercihini yaptı. Pazar gübü milletimiz yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ demişti, bu gün de kararlılığını gösterdi. Demokratik bir ortamda gerçekleşen seçim sonuçlarından oldukça memnunuz. İstikrarın devam ediyor olması, beraberinde güçlü bir Türkiye’nin yolunu açacaktır” dedi.


Tüm oyunlara rağmen kazananın yine Türkiye olduğunu belirten Güler, “Gündem seçim iken oyların yönünü değiştirmek isteyen dış güçler, birtakım algı operasyonları yaptı. 3’üncü dünya savaşı olarak nitelendirebileceğimiz ekonomik sıkıntılar, tüm dünyada yaşanıyor. Türkiye’de seçim ile aynı zamana denk gelmesi, yaşanan stresi daha da artırdı. Savaşlar artık top ve tüfekle yapılmıyor. Geldiğimiz noktada ülke olarak bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızın, sahip olduğumuz ekonomik istikrar ve büyümenin bundan sonra da aynı şekilde devamı yönünde iktidara sahip çıkan halk, oyunlara aldırmadı. Seçimler, Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülke için en uygun sistem olarak benimsendiğini gösterdi. Artık millet kilitlenen sistemlerle, geciken çözümlerle zaman kaybetmek istemiyor” ifadelerini kullandı.


Hükümetten özellikle iş adamlarına yönelik çalışmaların artırılmasını ivedilikle beklediklerini aktaran Güler, “Bu sonuç ile birlikte üretmekle ilgili engellerin çoğu kalkmış olacak. İstikrarın devam ediyor olması projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek. TÜMSİAD olarak iktidarın sürüyor olmasını, isabetli bir karar olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Van olarak ilimizi turizmde, ticaret ve sanayide, tarım ve hayvancılıkta ulusal ve uluslararası merkez üssü haline getirmek için bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Daha çok çalışmalı, üretmeli ve mücadele etmeliyiz. Bundan sonra adımlarımızı daha rahat atacağımıza inanıyor, bir an önce ekonomik düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyor, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.




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