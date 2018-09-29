Turizm fuarında Van Büyükşehir standı ilgi gördü

Van'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarına Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan 263 firma katılırken, Van Büyükşehir Belediyesine ait stant ise büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen fuar yoğun bir katılımla Cuma günü ziyaretçilerine kapılarını açtı. Van Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 9''uncusu düzenlenen fuarda ayrıca 2'nci Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırması Kongresi' de gerçekleştiriliyor. Fuara 4 ülkeden 263 firma katılırken, kongrede ise 6 ülke ve 64 üniversiteden gelen akademisyenler 127 ayrı sunum yapacak. Üç gün boyunca devam edecek olan fuarda 40 ilin İl Kültür ve Turizm müdürlüklerinin yanı sıra birçok il, ilçe ve marka tanıtılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta ise Van'a özgü ürünler tanıtılırken, kentin simgesi olan değerler de sergileniyor. Ayrıca standa gelen ziyaretçilere hedik ve çay ikramı yapılıyor. Bu yıl kendilerine özgü bir konseptle stant kurduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, buradaki asıl amaçlarının kentin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Fuara her yıl artan bir katılım olduğunu ifade eden Tevfik Tepe, “Valimiz ve Genel Sekreterimizin de destekleri ile bu yıl farklı bir konseptte standımızı kurduk. Van Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız yaptığımız sosyal ve kültürel etkinliklerin yanında belediyemize ait çalışmaları da burada sergilemektir. Fuarlar ilimizi tanıtma anlamında bizler için birer fırsattır. Bu amaçla Antalya'da yapılacak olan Yörex Fuarına da katılım sağlayarak Van'ın tanıtımına katkı sunacağız. Ekip olarak güzel bir çalışma ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonra da aynı şevkle çalışarak kadim Van'ımızın değerlerini tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait stant tasarımı ve içeriğiyle ilgi odağı olurken fuar alanını gezen vatandaşlardan da tam puan aldı.