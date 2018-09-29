Turizm fuarında Van stantları ilgi görüyor

Van'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarına Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan 263 firma katılırken, Van iline ait stantlar ise büyük ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen fuar yoğun bir katılımla 2 gün önce ziyaretçilerine kapılarını açtı. Van Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuarda ayrıca 2'nci Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırması Kongresi' de gerçekleştiriliyor. Fuara 4 ülkeden 263 firma katılırken, kongrede ise 6 ülke ve 64 üniversiteden gelen akademisyenler 127 ayrı sunum yapacak. Üç gün boyunca devam edecek olan fuarda 40 ilin İl Kültür ve Turizm müdürlüklerinin yanı sıra birçok il, ilçe ve marka tanıtılıyor. Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılım sağlayan ve renkli stantlarıyla dikkat çeken kentteki stantlar ise bu yıl oldukça ilgi gördü.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanı Nurettin Polat, DAKA olarak Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerini temsilen fuara katıldıklarını belirtti. TRB2 bölgesinin turizm potansiyeli konusunda misafirlerini bilgilendirdiklerine dikkat çeken Polat, fuarda DAKA'nın standına yoğun ilgi olduğunu söyledi.

İpekyolu Belediyesi Basın Yayın Müdürü Kerem Balcı, hem kurdukları standa, hem de fuara ilginin çok iyi olduğunu belirtti. Fuarda Van'ın tanıtımının en iyi şekilde yapıldığını ifade eden Balcı, “Her yıl üzerine dahası konularak daha güzel hizmetler yapılıyor. Belediye olarak da kendi ürettiğimiz ürünleri burada sergiledik. Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki engelli kursiyerlerimizin ürünleri ile Maya Kadın Yaşam Merkezi'nde ev hanımlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini burada tanıtma fırsatı bulduk” dedi.

Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necla Orbay ise bu yıl dördüncü kez fuara katıldıklarını belirterek, stantlarına yoğun bir ilginin olduğunu söyledi. Tuşba Belediyesi olarak renkli bir stant kurduklarını dile getiren Orbay, katıldıkları fuarda belediye olarak yaptıklarını hizmetleri ve etkinlikleri tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti.

Özalp Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Osman Durmuş da fuarın son 3 gününde de stantlarına bir ilginin olduğunu söyledi. Bu tür fuarların ilin tanıtımı için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Durmuş, belediye olarak da ikinci kez katıldıklarını dile getirdi.

Edremit'te kendi ürettikleri ürünleri fuarda tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Edremit Belediyesi stant sorumlusu Handan Erdem, ilgi ve alakadan oldukça memnun olduklarını ifade etti. Erdem, misafirlerine Edremit ilçesinin turizmin ve mavinin şehri olduğunu anlattıklarını söyledi.

Çaldıran Belediyesi stant sorumlusu Tuğba Sevimli ise, fuarda misafir yoğunluklarının olduğunu dile getirerek, termal suda yetiştirdikleri domateslerini tanıttıklarını söyledi. Çaldıran'da açtıkları kayak merkezinin de tanıtımını yaptıklarını belirten Sevimli, bu kapsamda çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Erciş Belediyesi Basın Yayın görevlisi Gülşen Günay, ilçenin turistik ve kültürel değerlerini tanıtmak üzere fuara katıldıklarını ifade etti. Fuar'daki ilgiden memnun olduklarını dile getiren Günay, önümüzdeki yıllarda da düzenlenecek fuarlara katılmayı planladıklarını söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi stant sorumlusu öğretmen Sabri Eriş ise, fuarda okulu tanıtma fırsatı bulduklarını dile getirdi. Kurdukları stantta öğrenci kayıt işlemleri de yaptıklarına dikkat çeken Eriş, hem Van'dan, hem de diğer illerden stantlarına ilginin olduğunu kaydetti.