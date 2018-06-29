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29 Haziran 2018 16:33

Türk Bayrağı Vanlı bisikletçiye teslim edildi

Muğla’da kurulan Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği’nin ‘Türk Kadınının Zaferi Projesi’ kapsamında 19 Mayıs’ta Muğla’dan yola çıkardıkları Türk bayrağını Van’da Yasemin Dikici teslim aldı.

Türk Bayrağı Vanlı bisikletçiye teslim edildi

29 Haziran 2018 16:33


Muğla’dan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla yola çıkıp dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler, Van’a geldi. Gazeteciler ve bisikletçiler tarafından karşılanan Merve Alanyalı, Ağrı’da devraldığı Türk bayrağını Yasemin Dikici’ye teslim etti. Türk bayrağını Van’a kadar taşımaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Merve Alanyalı, “Şu an bayrağı arkadaşıma teslim ettiğim için hem mutlu hem de gururluyum. Arkadaşıma da hayırlı yolculuklar dilerim” dedi.


Bayrağı devraldığına dair evrakı imzalayan Yasemin Dikici ise yaptığı açıklamasında, “Yaklaşık iki ay önce dernek bana ulaştı. Proje kapsamında her ilde bir kadın bisikletçi belirlenerek ilden ile şanlı Türk bayrağının taşınacağı söylendi. Van’dan Hakkari’ye görev almam istendi. Ben de seve seve kabul ettim. Bugün burada bayrağı arkadaşımızdan devraldım ve bisikletle bayrağı Hakkari’de ki temsilcimize devredeceğim. Projenin asıl amacı kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmektir. Böyle bir oluşumun içinde yer almak benim için gurur verici bir durum. İnşallah Türk bayrağını en güzel şekilde Hakkari’deki arkadaşıma teslim ederim” dedi.




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