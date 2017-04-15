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15 Nisan 2017 16:55

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının 172.

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü

15 Nisan 2017 16:55

kuruluş yıldönümü kapsamında Van’ın Erciş ilçe Belediyesi tarafından emniyet mensuplarına yemek programı düzenlendi.


Erciş Belediyesi tarafından Erciş Öğretmenevinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Yalbır, Erciş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durmaz Bayraktar, Van İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murad Hoş, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar, polisler ile bazı iş adamları katıldı. Yemek ikramının ardından, görevlerinde başarı gösteren polislere Kaymakam Yaşar tarafından başarı belgesi verildi.


Program, Türk Polis Teşkilatı’nın 172. kuruluş yıldönümü anısına hazırlanan yaş pastanın protokol üyeleri tarafından kesimi ve polislere ikram edilmesiyle son buldu.




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