Türkiye ile İran arasında sınır güvenliği toplantısı

Tahran Antlaşması gereği iki ayda dönüşümlü olarak yapılan güvenlik toplantısı için Maku şehrine İlçe Kaymakamı ve Belediye Bakan Vekili Tekin Dundar, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, Hudut Subayı Piyade Yüzbaşı Berat Demiralay gitti. Burada İranlı yetkililerle bir araya gelen ve Türkiye ile İran arasındaki sınır güvenliğini görüştüklerini ifade eden Kaymakam Dundar, “1930 Tahran Antlaşması gereği iki aylık dönüşümlerle sınır güvenliği toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantımızı İran’ın Maku şehrinde mevkidaşlarımızla gerçekleştirdik. İki ülke arasında bulunan 120 ile 200 numaralı sınır taşları arasındaki sınır güvenliğinde terör, kaçakçılık ve güvenlik konuları ele alınarak mutabakat sağlandı. Gelecek toplantı için de İran heyetini ülkemizde ağırlayacağız” dedi.