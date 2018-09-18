Türkiye ile İran Arasındaki hudut görüşmeleri Urumiye kentinde yapıldı

Türkiye Cumhuriyet ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki hudut güvenliği görüşmeleri, komşu ülkenin Batı Azerbaycan Eyaleti kenti Urumiye'de gerçekleştirildi.

Türkiye'yi temsil eden Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığındaki heyet, Hakkari'deki Esendere Sınır Kapısı'ndan geçerek İran'a gitti. Esendere'de, İran İslam Cumhuriyeti heyet başkanı Urumiye Hudut Komiseri Ali Alipour ve diğer yetkililerce karşılanan Vali Zorluoğlu ile beraberindeki heyet, Sero Sınır Kapısı toplantı salonuna geçerek buradaki hudut görüşmelerine katıldı. Terör olayları, insan kaçakçılığı, diğer kaçakçılık türleri ve sınır güvenliği konularının görüşüldüğü toplantı açılışında, Türk heyetini tanıttıktan sonra konuşan Vali Zorluoğlu, Urumiye Hudut Komiserliği ile en son 2010 yılında Van Valiliği Toplantı Salonunda 2. Derece Hudut Komiserliği toplantısı düzenlendiğini anımsatarak, yeni bir toplantı gerçekleştirmek üzere İran heyetiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van ve Urumiye illeri arasındaki sınırı kapsayan 15 kilometrelik sorumluluk alanında tesis edilen güven ortamının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi ve doğrudan bölge insanın huzur ve refahına katkı sağlamasının son derece memnuniyet verici olduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, “Ülkelerimiz arasında akit ve imza edilen anlaşma ve protokoller doğrultusunda hudut makamlarına yüklenen sorumlulukların bilinci ile mezkûr mıntıkada çıkan olayların ve ihtilafların karşılıklı anlayış içerisinde müzakere edilerek çözümlenmesini sevindirici bir durum olarak değerlendirmekteyiz. Tarihi ve köklü ilişkileri bulunan komşu iki ülke olarak, sahip olunan güven ortamına zarar veren unsurlardan arınabilmek için öteden beri var olan karşılıklı iş birliğinin ve bilgi paylaşımının artırılarak sürdürülmesi gerekmektedir” dedi.

"Sınırlarımızdan gerçekleştirilen kaçakçılığı önlemek için ilave güvenlik tedbirleri şarttır"

Vali Zorluoğlu konuşmasının devamında, her iki ülke aleyhine bölücü ve yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunan terörist grupların bertaraf edilmesi, ekonomi ve güvenliğe olumsuz etkisi olan kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilebilmesine yönelik tedbirlerin daha da artırılması gerektiğine vurgu yaparak, “İran'ın uyuşturucu ile mücadelede hassas olduğunu biliyoruz. Ancak gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılarak devam ettirilmesini istiyoruz. Sınırlarımızdan gerçekleştirilen kaçakçılığı önlemek için ilave güvenlik tedbirleri şarttır. Öte yandan sınır ihlallerinde her iki ülke vatandaşlarının da sağ olarak yakalanması yönünde hareket edilmesi ve ilgili personelin bu doğrultuda eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir. Biz Türkiye olarak, sınırlarımızda yaşanan olumsuzluklara karşı fiziki tedbirlerimizi artırmaya yönelik büyük bir çaba içerisindeyiz. Aynı şekilde İran'ın da fiziki tedbirler icra etmesi uygun olacaktır” diye konuştu.

Urumiye Hudut Komiseri Albay Alipour ve İran heyetini Van'da misafir etmeyi istediklerini belirten Vali Zorluoğlu, dost ve kardeş ülke İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarını temenni ederek, Urumiye'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti bildirdi.

İran heyeti başkanı Albay Alipour da Türk heyetini Urumiye'de uzun bir aradan sonra ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, bundan böyle daha sık yapılmasını dilediği hudut makamları arası görüşmelerin, her iki ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Hudut görüşmelerinin ilk günündeki toplantı sonrası Vali Zorluoğlu ve beraberindeki heyet, Urumiye Başkonsolosu Osman Peşmen'i resmi konutunda ziyaret etti. Hudut görüşmeleri, ikinci gün mutabakat metinlerinin imzalanmasıyla sona ererken, Vali Zorluoğlu, törenin ardından yaptığı konuşmada, İran topraklarına ayak bastıkları andan itibaren heyetlerini yalnız bırakmayarak, yakın ilgi ve alaka gösteren Albay Alipour'a teşekkür etti ve kendilerini yakın zamanda Van'da ağırlamak istediklerini söyledi. Urumiye Hudut Komiseri Albay Ali Alipour da davetlerine icabet eden Türk heyetine, Vali Zorluoğlu şahsında şükranlarını sunarak, “İki ülke arasında süre gelen dostluk, bu geliş gidişlerin daha fazlasını hak ediyor. İnşallah geliş gidişler devam edecektir. Biz gerçekten dostuz ve dostluğumuz Vali Murat Zorluoğlu'nun gelişiyle daha da önem kazandı, yeni dostlar kazandık. İnşallah ilelebet sürecek bu dostluğumuz, kalıcı sınır güvenliğinin sağlanmasına da vesile olacaktır” dedi.

Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, 6. Hudut Alay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Başkale Kaymakamı Asım Çolak, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü Dr. Ali Kılıçer ve Mütercim Cemil Sönmez'in yer aldığı Türk heyeti görüşmelerin ardından Esendere Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye döndü.