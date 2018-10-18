Türkiye-İran hudut görüşmeleri Hoy'da gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki hudut güvenliği görüşmeleri, komşu ülkenin Batı Azerbaycan Eyaleti kenti olan Hoy'da gerçekleştirildi.

Türkiye'yi temsilen Hoy'a giden Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığındaki heyet, Saray ilçesindeki Kapıköy (Razi) Sınır Kapısı'ndan İran'a geçti. Razi'de İran İslam Cumhuriyeti heyet başkanı Hoy 1. Derece Hudut Komiseri Albay İmamali Hudayifer ve diğer yetkililerce karşılanan Vali Zorluoğlu ile beraberindeki heyet, sonrasında Hoy Hudut Komiserliği toplantı salonuna geçerek buradaki hudut görüşmelerine katıldı.

Terör olayları, insan kaçakçılığı, diğer kaçakçılık türleri ve sınır güvenliği konularının görüşüldüğü toplantıda iki komşu ülkenin kentlerini ayıran sınır boyunda yaşanan olaylar masaya yatırılarak karşılıklı talepler aktarıldı ve istişarelerde bulunuldu.

Mutabakat metinlerinin imzalanmasıyla tamamlanan görüşmelere, Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Alay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray kaymakamları, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü Dr. Ali Kılıçer, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, Mütercim Cemil Sönmez ve Daktilograf Adem Uludağ katıldı.