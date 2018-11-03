Türkiye Kent Konseyi Birliği basınla bir araya geldi

Düzenlenen basın toplantısında kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Türkiye Kent Konseyi Birliği Başkanı Nuray Akçasoy ve Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kent konseyi hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin yılda 4 bölgesel toplantı yaptığını ve bu toplantılarda kent konseyi başkanları ve genel sekreterlerle fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Akçasoy, “Bunun yanında yılda iki kez de Türkiye çapında kapsamlı toplantı düzenliyoruz. Bugünde burada Van Tuşba Kent Konseyi ile bir araya geldik. Van Tuşba Kent konseyi olgusunu özümlemiş, meclis kurulumunu hızla tamamlamış. Biz de gerekli hukuki ve teknik destekle konseyinin yanında olacağız" dedi.

Kent konseyinin belediyeler için önemli olduğuna değinen Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise, "Her alanda fikirlerin, görüşlerin, düşüncelerin ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşması adına çalışmalar yapıyoruz. Yine var olan ihtiyaçların, taleplerin ve halkımızın yaşam standartlarını yükseltilmek adına, çevrenin daha iyi korunması, bütçemizin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla Tuşba Kent Konseyini sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuşba Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan da, "Van Valiliğini, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Tuşba Kaymakamlığını, Yüzüncü Yıl Üniversitesini ziyaret ettik. Kent konseyinin yapabilecekleri hakkında konuştuk. Kendilerinin bundan sonra ciddi katkıları olacaktır. Konseyin kurulmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Kent Konseyi Birliği Başkanı Nuray Akçasoy tarafından Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile Tuşba Kent Konseyi Başkanı Prof.Dr. Abdulmenaf Turan'a birliğin rozetinin takılması ile sona erdi.