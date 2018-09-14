Türkiye Rafting Şampiyonası Çatak'ta başladı

Van'ın Çatak ilçesinde ilk kez düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3. ayağı Çatak Çayı'nda başladı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından 23 Eylül-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen, Çatak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca organize edilen şampiyonanın ilk gününde 19 yaş altı kadınlar, 23 yaş altı kadın ve erkek ile açık yaş kadın ve erkek branşlarında 59 ekibin katılımıyla ilçe merkezinden geçen Çatak Çayı üzerinde belirlenen parkurda başladı.

Yarışları Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ile Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ve vatandaşlar izledi. Yarışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, yaklaşık 250 sporcunun yarışlara katılacağını belirtti. Geçmişte Çatak'ın terörle anılan bir ilçe olduğunu ve artık terörün minimize edildiğini ifade eden Kaymakam Akgül, “Bugün burada 13 Eylül'de başlayıp, 16 Eylülde sona erecek Türkiye rafting yarışlarının 3. ayağı Van Çatak'ta düzenleniyor. Bugün 250'ye yakın sporcumuz yarışmalara katılacaktır. Yaklaşık 10 farklı ilden yarışmacılarımız geldi. Yarışlarımız birazdan başlayacak ve yarışlar başladığında rafting severlere güzel bir etkinlik sunmuş olacağız. Çatak geçmişte terörle anılan bir ilçeydi. Artık terör minimize oldu ve bu tür ekinlikleri ilçemizde yapılabilir hale geldi. Bugün rafting yarışmasıyla Çatak'ın güzel bir tanıtımını yapacağız. Göreve gelir gelmez Çatak Belediyesi Spor Kulübünü kurarak rafting takımı oluşturduk. Yaklaşık 20 ay gibi kısa bir sürede Türkiye yarışlarını Çatak'a kazandırmış olduk” dedi.

“Burada inanılmaz bir rekor var”

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ise, terörü sporla yeneceklerini belirterek, “20 kulüp, 59 takım 350 sporcu, 50 rafting antrenörü buradadır. Türkiye'nin 50 ilinden Çatak medyadan, sosyal medyadan anılıyor. Biz burada sadece spor yapmıyoruz. Biz terörü sporla yenme kapsamında buradayız. Doğu çocuklarının kaderi terörün koçağında olması demek değildir. Van bölgesinde en az 200 tane sporcu var” diye konuştu.

Tunceli'den sonra Çatak'ta düzenlenen yarışlara katıldığını söyleyen Rizeli Öznur Fil isimli milli sporcu, Doğu bölge halkını çok misafirperver bulduğunu ve ön yargılarının kırıldığını dile getirdi.

Hakkari'den yarışmaya katılan sporcular ise Zap Nehri'nde antrenman yaparak geldiklerini ve bölgede bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istediler.