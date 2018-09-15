Türkiye Rafting Şampiyonasında ikinci gün

Van'ın Çatak ilçesinde Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca düzenlenen ve Çatak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonanın ikinci günü sprint yarışları başladı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca düzenlenen, Çatak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonanın ikinci gününde sprint yarışları için 19 yaş altı kadın ve erkekler, 23 yaş altı kadın ve erkekler, açık yaş kadın ve erkekler ile açık yaş karma branşlarında 59 ekip, Çatak Çayı'nda hazırlanan parkurda start aldı. Sporcular, 300 metrelik zorlu parkurda kürek çekerek finiş noktasına ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen ikinci gün yarışlarını Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ile vatandaşlar izledi.

Şampiyona yarın sona erecek.