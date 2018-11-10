Türkiye şampiyonluğu kupasını Kaymakama hediye ettiler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi Türkiye Şampiyonu olan Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı oyuncuları, almış oldukları şampiyonluk kupasını Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na hediye ettiler.

İlçeye dönen takımın teknik yönetim ve oyuncuları, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret etti. Oyuncular, final maçında kazandıkları şampiyonluk kupasını, Mehmetbeyoğlu'na hediye ettiler. Takım oyuncularının makamında kabul eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, büyük bir başarı elde eden takımın oyuncularını kutlayarak," Bize büyük bir gurur yaşattılar. Belediyemizin takımı olağanüstü bir başarı gösterdi. Bu çocukların gözlerinden öpüyorum. Erciş büyük bir ilçe ve potansiyel açısından çok zengin bir yer. Alanya'da göğsümüz kabardı. İmkanlarımız dahilinde takımımıza desteklerimiz devam edecek. Takımdaki futbolculara şampiyonluk primi de vereceğiz" dedi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nu ziyaretinin ardından Erciş Belediyesi Plaj Takımı, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan'ı da makamında ziyaret etti. Takım Kaptanı Emin Kaya burada yaptığı açıklamada, zor şartlarda çalıştıklarını ve takım olarak zoru başardıklarını söyledi. Kaya, "Bütün takım olarak bu şampiyonluğa inandık. Bize destek olan Erciş Kaymakamı, Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na ve Cumhuriyet Başsavcımız Harun Karahan'a teşekkür ediyor ve kupayı kendisine hediye ediyoruz. Amacımız Avrupa'da ülkemizi en iyi bir şekilde temsil etmek olacaktır. Bu inançla Avrupa'da kendimizi kanıtlamak ve oradan da derece ile dönmek istiyoruz. Bu kupayı Erciş halkına ve bize destek olan bütün taraftarlarımıza da armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.