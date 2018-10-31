Türkiye'de ilk kez ‘görünmez' diş teli üretildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenleri, Türkiye'de ilk kez içeriden takılan ‘saklı diş teli' üretti.

Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenlerinin ürettiği diş telleri, hastaları rahatsız edici görüntüden kurtarıyor. Van YYÜ Teknokent'te çalışmalarını sürdüren akademisyenler, yamuk ve bozulmuş olan dişlere daha asimetrik bir form kazandırmak için dişlerin arka kısmına takılabilen ve dışarıdan fark edilmeyen diş teli üretti. Teknokentte gerçekleştirilen tanıtım programında açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, gizli tellerin teknoketteki firmalar tarafından üretildiğini belirtti. Daha önce yurt dışından ithal edilen saklı tellerin bir hastaya yaklaşık 17 bin liraya mal olduğunu ifade eden Rektör Battal, “Teknokentte araştırma yapan firmalarımızın yaptığı bu çalışmayla birlikte, bu maliyeti 5-6 bin liraya düşürdük. Bu çalışmada ithal hiçbir parça yok ve tamamıyla teknokette üretiliyor. Bu çalışma neticesinde ülkemizden dışarıya döviz çıkmayacak ve yerli üretimde daha etkin, estetik kullanılan gizli teller buluşuna imza atıldı. Van YYÜ, ülkemizin dışarıya bağımlılığını azaltan, çok etkin çalışmalara imza atan önemli bir teknokent haline geldi. Bundan sonra bu çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

“Şu an aktif olarak 8 hastayı tedavi etmekteyiz”

Estetik açıdan hastaları rahatsız etmeyen saklı tellerin yapımını gerçekleştiren Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Aydoğan ise “Daha çok erişkin hastalarca tercih edilen, estetik problemlerin yaşanmadığı tel tedavilerinin gizli bir şekilde yapıldığı bu tellerin imalatına başladık. Şu an aktif olarak 8 hastayı tedavi etmekteyiz. Türkiye'de bu konuda ilk teşebbüsü Van YYÜ olarak yaptık. Bu çalışmayla dünyada 6 üretici arasına girmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Görünmeyen tellerin estetik açıdan kendisine fayda sağladığını söyleyen bir hasta, tellere kısa bir sürede alıştığını, bu tedavinin Van'da yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.