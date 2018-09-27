Türkiye'nin en soğuk ilçesinde çilek bereketi

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu 5 dekarlık alanda deneme amaçlı yetiştirilen çilekten istenilen verim alındı.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın talimatıyla geçtiğimiz aylarda çilek yetiştiriciliğine başlanmıştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak yürüttükleri çalışma kapsamında 5 dekarlık alan üzerinde deneme amaçlı yapılan çilek yetiştiriciliğinde büyük verim elde edildi. Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran'da çilek yetiştiriciliğinde büyük başarı elde ettiklerini ifade eden Kaymakam Tekin Dundar, hayvancılık ve buğday ekiminin tek yapıldığını hatırlatarak, “2100 rakımlı ilçemizde sebze ve meyve yetiştiriciliği konusunda üretim yapılamamaktadır. Bakir toprakların değerlendirilmesi, çiftçilerimize başka tarım alanlarının açılması ve ilçe ekonomisine katkı sunması bağlamında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün ortak yürüttükleri çalışmada, 5 dekarlık alan üzerinde deneme amaçlı Albion türü çilek yetiştiriciliği yaptık. 45 gün içinde ilk hasadımızı topladık. Türkiye'nin en soğuk ilçesinde yaptığımız çilek yetiştiriciliğinde istediğimiz verimi elde ettik. Bu konuda ilçemizdeki tarım alanlarını genişletmeyi düşünüyoruz” dedi.

İkinci hasadı elde ettiklerini dile getiren Tekin Durdan, “Burada yapılan ilk hasatta muhtarlarımızla birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Muhtarlarımız buradaki verimin katkısını çiftçilerimize ulaştırmasını sağladı. Devletimiz bu tür çalışmalarda hibeler de veriyor. Burada çilek yetiştiriciliği konusunda bizlerde çiftçilerimizin yanındayız. Yeter ki azimle çalışma talebinde bulunsunlar” diye konuştu.