Türkiye’nin en soğuk ilçesinde çilek yetişti

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar’ın talimatı ile 45 gün önce 2050 rakımlı Çaldıran’ın Ayrancılar ve Üçgözler mahallesinde 10 dekar alan da çilek dikimi yapıldı. Yeni istihdam alanı oluşması için 45 gün sonra çilekler görücüye çıktı. Gençlik Hizmet Merkezinde yapılan tanıtım toplantısına Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkanı Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, muhtarlar ve STK temsilcileri çilek yetiştiriciliği konusunda slayt gösteriler eşliğin de ziraat mühendisleri tarafından bilgiler verildi. Burada amaçlarının bu bakir topraklarda çiftçilere yeni istihdam alanlarının açılması olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden biri olan 2050 rakımlı Çaldıran’da deneme amaçlı örnek bahçe oluşturduk. Üçgözler ve Ayrancılar mahallelerimizde deneme amaçlı 10 dekarlık alanda çilek dikimini gerçekleştirdik. Çaldıran’da ki topraklar çok bakir ve özellikle çilek yetiştiriciliği için önem arz eden güneş radyasyonunun yüksek olmasını fırsata çevirmemiz gerekiyor. 45 gün önce dikimi yapılan çileklerimiz bu gün yemiş vermeye başladı. Burada ziraat mühendislerimiz sizlere çilek yetiştiriciliği konusunda bilgilendirdi. Burada sadece hayvancılık ve buğday ekimleri yapılmaktadır. Amacımız çiftçilerimize daha çok gelir kapısı olabilecek iş alanlarının açılmasıdır. İlçemizin tüm sebze ve meyve ihtiyacımız başka illerden buraya getirilerek karşılanmaktadır. Neden bizlerde burada ürünler yetiştirerek başka il ilçelere göndermeyelim. Devletimiz, bahçe kurma gibi iş alanlarının açılması için DAKA destekli projelere büyük hibe katkısı sunmaktadır” dedi.

Mühendisler tarafından çilek ekimin teorisi anlatılmasının ardında toplantıya katılanlar ekimi gerçekleşen çilek bahçesine gidilerek hep birlikte burada yetiştirilen çileklerin tatlarına baktı. Başkan Vekili Dundar tarafından burada da katılımcılara bilgiler verildi. Dundar, “Yediveren cinsi olan çileklerimiz Albion-Frigo cinsinden olup bir defa fidelerin ekilmesi ile birlikte beş yıl boyunca ürün elde edilebilecek. 10 dekarlık bir alanda yılda binlerce lira değerinde ürün elde edilerek birkaç hasat ile aile ekonominize katkıda bulunabilirsiniz. Hiç bir kazanç emeksiz olmaz. Zahmetsiz iş yoktur. Burada yapılan hayvancılıkta bile büyük emekler verilmektedir. Bu bakir topraklarda geçen yaz sezonun da silajlık mısır da ekmiştik çok verimli olmuştu. Burası Türkiye’nin en soğuk ilçesidir demekle bir şeyler üretilemez anlamında gelmemelidir. Emekle özveri ile bu bakir topraklarda büyük kazançlar elde edilebilir bunun için çiftçilerimize bizlerde elimizden gelebilecek her türlü yardımları yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Burada toplantı katılanlar çilek bahçesini gezerek hep birlikte yetişen çilekleri tadarak ilk defa bu kadar lezzetli çilek yediklerini ifade ederek, kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’a teşekkür ettiler. Hep birlikte çilek bahçesinde çekilen toplu fotoğrafların ardından buradan ayrıldılar.