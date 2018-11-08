Türkiye'nin en soğuk ilçesinde doğalgaz meşaleleri yakıldı

Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Van'ın Çaldıran ilçesinde doğalgaz meşaleleri yakıldı.

Türkiye'de eksi 46 dereceyle bilinen Çaldıran ilçesine doğalgazın gelmesi için çalışmalar devam ediyor. Kış mevsimde ilçe halkının doğalgazla ısınabileceğini belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemiz bilindiği gibi ülkemizin en soğuk yerlerinden biridir. Hava sıcaklığının eksi 46 dereceleri bulduğu, güzel yaşamıyla ve tarihiyle bilinen şirin bir ilçemiz. İlçe merkezimiz ile birlikte yaklaşık 80 bin vatandaşımız soğuk kış mevsiminin zor şartları ile mücadele ederek yaşamaktadır. Ancak İran'dan gelen doğalgaz hattı ilçemizden geçmektedir. Maalesef bu güne kadar yerel yönetimler bu ilçenin tarihine, şanına uygun olan herhangi bir kalıcı hizmet yapabilme gayretinde bulunmamıştır. Çaldıran Belediyesine atandıktan sonra sorun ve ihtiyaçları yerinde tespit ederek, ilçemize diğer hizmetlerle birlikte doğalgazın verilmesi gerekliliğini gördük. Çaldıran Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın büyük katkılarıyla ilçemize bu büyük hizmeti tamamlayarak vatandaşlarımızın hayalini gerçekleştirdik. Çaldıran ilçemizde BOTAŞ ve EPDK işbirliğiyle yapılan tüm çalışmaların ardından doğalgaz borularına gazın verilmesi tamamlandı. Merkezde bulunan mahalle ve cadde aralarına döşenen borulara gazın verilmesini sağlayarak, ilk meşalemizi yaktık. İlçemize doğalgaz ulaşmış bulunmaktadır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bundan sonra aboneliklerin yapılması için gerekli çalışmaların ardından eksi 46 hava sıcaklığı ile mücadele eden vatandaşlarımız, doğalgazın nimetinden faydalanacaklardır” dedi.