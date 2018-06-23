Türkiye’nin en soğuk ilçesine doğalgaz

Hava sıcaklığının kışın eksi 40 ile 46 dereceye kadar düştüğü Tendürek Dağı eteklerindeki Çaldıran ilçesine doğalgazın verilmesi için ilk kaynağın yapılması için tören düzenlendi. Törene; Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın girişimleri sonucu startı verilen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, ilçeye doğalgazın verilmesi hedefleniliyor. Yapılan tüm hizmetlerde vatandaşlarla istişare ederek çalışmalarını hayata geçiren ve ilçeye yüksekokul, doğalgaz, TOKİ konutu, Prestij Caddesi, hayvan pazarı, mezbahane, düğün salonu gibi kalıcı hizmetler kazandıran Tekin Dundar, ilçeye 2018 Eylül ayı sonunda gazın verileceğini müjdeledi. Dundar, “Çaldıran, Türkiye’nin en soğuk ilçesi. Hava sıcaklığı eksi 40 ile 46 derecelere kadar düşüyor. Hal böyle olunca, büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Uzun yıllardır buradan doğalgaz boru hattı geçmesine rağmen, bugüne kadar yerel yönetimler bu noktada bir irade gösterip vatandaşlarımıza bu hizmeti getirme noktasında çaba içerisine girmemişler. Bu sıkıntıyı Çaldıranlı hemşehrilerimiz yaşıyordu. İnşallah bu memlekete dünyanın en güzel, en temiz ısınma aracı olan doğalgazı getiriyoruz” dedi.

Doğalgazın ilçeye getirilmesinde destek olanlara da teşekkür eden Kaymakam Dundar, “Bu konuda Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımıza Çaldıranlı hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Vatandaşlarımız hizmetlerin en güzeline layıktır. Bu hizmetle inşallah hep beraber tarihi bir ana şahitlik edeceğiz. Bu hizmet Çaldıran için artık gerçekleşmiş olacak. Umarız daha güzel hizmetlerle bir araya geliriz. Doğalgazın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise, yaptıkları hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanına, valiye ve kaymakama teşekkür ederek, “Gelen paraların illegal yollara harcanmayarak halka harcanması sonucu yapılan hizmetlerdir. Hükümetimiz, her türlü desteklerde bulunarak bu hizmetlerin yapılma aşamasında çaba harcamıştır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Dundar ve Milletvekili Kayatürk, ilk kaynağı yaptılar.