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28 Kasım 2017 17:32

Türkiye’nin ilk ‘Geri Dönüşüm Sokağı’ Van’da hizmete açıldı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan Türkiye’nin ilk ’Geri Dönüşüm Sokağı’ hizmete açıldı.

Türkiye’nin ilk ‘Geri Dönüşüm Sokağı’ Van’da hizmete açıldı

28 Kasım 2017 17:32


Yaptığı hizmetler ve hayata geçirdiği projelerle halkın takdirini kazanan İpekyolu Belediyesi; lastik, metal ve plastik atıklardan çeşitli tasarımlar yaparak Türkiye’nin ilk “Geri Dönüşüm Sokağını’ halkın hizmetine açtı. İran Çarşısı önünde yapılan sokağın açılışında konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “Geri dönüşüm artık modern dünyamızda tüketim toplumu içerisinde önemini anladığımız, buna göre de kamu kurumlarının, devletlerin, yerel yönetimlerin önlemlerini arttırdığı bir zamana geldik. Van’ın merkezinde de geri dönüşümlerden oluşturulan bir sokağı hizmete açıyoruz. Buradaki amacımız, geri dönüşüm ile alakalı vatandaşlar, öğrenciler ve gençler arasında bir farkındalık oluşturmaktır. Tüketen bir toplumuz, ama tükettiğimizin bir kısmını da geri dönüşüm ile çevreye ve ekonomiye kazandırmak istiyoruz. 2016 yılında günde bir ton çöpü geri dönüşüme kazandırırken, 2017’de bu rakam 15 tona yükseldi. Dolayısıyla tonlarca geri dönüşümü İpekyolu’na, Van’a ve ekonomiye kazandırdık. İpekyolu Belediyesi olarak yılda 12 ton atık yağ topluyoruz. İpekyolu Belediyesi olarak 2017 yılında 400 kilo atık pil topladık. Belediye olarak yılda 60 ton bayat ekmek toplayıp hayvanlara veriyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz sokağımızda kullanılan tüm malzemeler geri dönüşümden, kullanılmayan malzemeden oluşturuldu. Bu sokakta 4 tane resim var. Orada 50 bin adet kapak kullanıldı. Oluşturduğumuz Türkiye’nin ilk geri dönüşüm sokağının ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Kentte geri atık merkezini oluşturarak çevre duyarlılığının hedeflendiğini de sözlerine ekleyen Öztürk, “Amacımız çevre bilincini toplumumuza kazandırmaktır. Bu kapsamda oluşturduğumuz merkezimizde kağıt, cam, metal, plastik ve pillerin bırakılacağı kutucuklar var. Buraya atılan atık maddeler daha sonra geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılacaktır. Ayrıca belediye bünyemizde oluşturduğumuz çevre ekibimizle vatandaşlar bilgilendiriliyor” ifadelerini kullandı.


İran Çarşısı esnafı ise, sokağın satışlarını olumlu yönde etkilediğini belirterek, “Daha önce burası ölü bir yerdi. Ancak sokağın yapılması buraya hareket getirdi. Bu çalışmanın satışlarımızı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyor, böyle bir çalışmayı hayata geçirdiği için İpekyolu Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” dediler.




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