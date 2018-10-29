Türkmenoğlu: “Cumhuriyet, sağlam adımlarla ve emin ellerde ilerliyor”

yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin kurulduğu günden buyana yükselişine devam ettiğini, son 16 yıldan beri de muasır medeniyetler seviyesine en yakın hale geldiğini belirten AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, “Özgürlüğünü kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadımız, nice zorluklara rağmen destan yazmış ve sonucunda cumhuriyetimizi kurmuşlardır. 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konmuştur. Milletimiz hiçbir zaman iradesine ve bağımsızlığına kastedenlere fırsat vermemiştir. Hain ellerin geliştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi de cumhuriyetimize kastedenlerin son örneğini taşımaktadır. Kurtuluş mücadelesi ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyen bu millet, hain darbecilerin tankları ve silahlarına canı pahasına karşı koyarak demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Tarih şahitliğinde cumhuriyete ve onun kazanımlarına en çok sahip çıkılan dönem AK Parti dönemi olmuştur. AK Parti iktidarıyla ortaya konan istikrarla birlikte cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ülkemiz çok daha büyük mesafeler kat edecek, birik ve beraberlik içerisinde çok daha büyük başarılara imza atacağız. Her zamankinden çok daha fazla milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, barış ve huzur dolu bir Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz ve vatanımıza olan hizmet aşkımızı artırarak sürdüreceğiz. Tarih bizlere gösteriyor ki bu topraklar üzerinde oynanan oyunlar dün olduğu gibi bugünde devam etmektedir. Bu bilinç içerisinde 95 yıllık cumhuriyet, devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için her ferdimizin çok daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir. Bu çaba ve gayrete birlik ve beraberliği de ekleyerek ülkemizin ilerleyişini hiç durmadan ilelebet muhafaza etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta Van halkı olmak üzere bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum” dedi.