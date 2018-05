Türkmenoğlu, gençlik ve kadın kollarıyla bir araya geldi

İl binasında gerçekleştirilen toplantıların ilki olan Kadın Kolları Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Havva Duran ve yönetimiyle bir süre görüşen Başkan Türkmenoğlu, daha sonra İl Gençlik Kolları Başkanı Kadir Özbilge ve yönetimiyle bir araya geldi. Kadın ve gençlik kolları yönetimleri toplantısında konuşan Başkan Türkmenoğlu, kadın ve gençlik kollarının önemine değinerek, bir bedende iki kol görevi gördüklerini ifade etti. Başkan Türkmenoğlu, ‘‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kadınları ‘siyasetin öznesi’ olarak görüyor. Her zaman için partimizde en ağır yükü kadınlar ve gençlerimiz sırtlanıyor. Yine Cumhurbaşkanımız gençler konusunda ‘Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır’ sözüyle gençlere verdiği önemi gösteriyor. Allah’ın izniyle 2 aydan az kalan bu süreçte her birimiz taşın altına elimizi koyarak memleketimizi hak ettiği en iyi noktaya getireceğiz. Yine bu süreçte kadın ve gençlik kollarımızın yenilenen yönetimlerini de tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum’’ dedi.