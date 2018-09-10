Türkmenoğlu'ndan siyasi partilere iadeyi ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van'da faaliyet gösteren bazı siyasi partilere iadeyi ziyarette bulundu.

Yerel seçim hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Van İl Başkanlığı, bu kapsamda bazı siyasi partilere iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilere yönelik ilk ziyaretlerini MHP Van İl Başkanlığına gerçekleştirdi. MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve yönetim kurulu üyeleri tarafından oldukça sıcak karşılanan AK Parti heyeti, kentin sorunları hakkında istişarelerde bulundular. MHP'nin ardından HÜDA-PAR'a geçen AK Parti heyeti, burada İl Başkanı Rasim Sayğın tarafından karşılandı. Partilerinin çalışmaları hakkında Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyelerine bilgi veren Sayğın, bu ziyaretin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Türkmenoğlu ise görüşmede, Van'ı daha ileri seviyelere taşıyabilmek için yoğun bir çaba sarf içerisinde olduklarını ifade etti. Ardından Büyük Birlik Partisi Van İl Başkanlığı'na geçen AK Parti heyeti, burada İl Başkanı Mevlüt Kaya ve Alperen Ocakları Başkanı Muhammed Nur Kaya tarafından karşılandı. Şark köşesinde ağırlanan heyete çeşitli ikramlarda bulunulurken, Van'ın sorunları da aktarıldı. Türkmenoğlu, kendilerine aktarılan sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Devamında Saadet Partisi İl Başkanlığı'na giden Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, burada İl Başkanı Özay İlhan tarafından karşılanarak ağırlandılar. İlhan ziyarette, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun kentte sevilen bir isim olduğunu ve sorunların çözümünde de etkin rol alacağını ifade etti. Türkmenoğlu ise bu güvenden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretlerin ardından görüşlerini ifade eten AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilde faaliyet gösteren farklı siyasi parti temsilcilerini dinleyerek görüşlerini aldıklarını, yapacakları çalışmalarda bu fikirleri dikkate alacaklarını sözlerine ekledi. Van'ın yaşam kalitesinin daha da artması, sağlanan huzur ve güvenin devamı için ellerinden geleni yaptıklarını da vurgulayan Türkmenoğlu, ”Van'ımız, hükumetimiz ve devletimizin çalışmaları sayesinde bölgede huzur adasına dönüşmüştür. Bizler bu huzurun devamı ve ilimizin hak ettiği seviyeye gelmesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Halkımızın da huzurun devamı için bizlere verdiği destek takdire şayandır. Halkımız, sivil toplum örgütlerimiz ve yöneticilerimizle birlikte bir olacak, iri olacak ve birlikte Van olacağız inşallah” dedi.