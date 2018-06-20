Türkmenoğlu’ndan Vanlılara teşekkür

Başkan Türkmenoğlu, dün Van Beşyol Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılan mitingden dolayı bir açıklama yaptı. Türkmenoğlu, "Başkale’den Erciş’e kadar tüm ilçelerimizden mitinge akın akın gelen on binlerce vatandaşımız, 16 yıldır olduğu gibi yine milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha bağrına basmış, 24 Haziran’da Van’ın güçlü Türkiye için devam diyeceğini herkese göstermiştir” dedi.

Van’ın iki ay içerisinde iki defa Cumhurbaşkanı, bir defa da Başbakan ağırladığını ve her seferinde de kendisine yakışanı yaptığını ifade eden Türkmenoğlu, "İlk günkü aşkla çıktığımız bu yürüyüş, 24 Haziran’dan sonra daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Halkımız 24 Haziran’da ‘Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’ diyerek Türkiye’nin 2023’e emin adımlarla yürümesini ve şahlanışını sürdürmesini destekleyecektir. 19 Haziran Salı günü Beşyol Meydanı’nda düzenlediğimiz Van mitingine katılımları ile bizleri onurlandıran AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, önceki dönemler ve mevcut milletvekillerimize katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum. Ayrıca miting gününün haftalar öncesinden yoğun bir hazırlık çalışması içerisine giren tüm teşkilat mensuplarıma, kapı kapı dolaşarak halkımızı mitinge davet eden kadın kollarımıza, sokakları Türk bayrağımız ve AK Parti bayrakları ile süsleyen azimli gençlerimize, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, miting günü güvenliğimizi sağlayan tüm emniyet mensuplarına, sağlık çalışanlarına, basın mensuplarına saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.