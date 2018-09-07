TÜRMOB Genel Başkanı Yontan Van’da

Masis Yontan, devlet kurumlarının dijital ortama geçtiğini belirterek, “Artık ekonominin bütün aktiviteleri dijital ortama geçiyor” dedi.

TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis Yontan, Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasını (SMMMO) ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan TÜRMOB Genel Başkanı Yontan, Türkiye geneli 77 bölgede mali müşavirler odalarının bulunduğunu belirtti. Genel Başkan Yontan, “71 ilde ve 6 ilçede toplam 77 mali müşavirler odamız var. Bu illerde ise 105 bin mali müşavir var. Bilindiği gibi 8 büyük ilde yeminli mali müşavirler odamız var. Bu 8 ildeki yeminli mali müşavirlerin sayısı da 4 bin 752 civarındadır. 105 bin serbest muhasebeci mali müşavirlerin 52 bin 500 civarı bağımsız çalışıyor. Diğerleri ise devlette ve ya şirketlerde çalışıyor. 4 bin 752 yeminli mali müşavirin ise 2 bin 500’ü serbest çalışırken, diğerleri ise aynı şekilde devlette ve şirketlerde çalışıyor” diye konuştu.

Ülke olarak tüm kurum ve kuruluşlar olarak dijital bir ortama geçileceğinin altını çizen Yontan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık dijital bir ortama geçiyoruz. Şu anda 128 tane devlet kurumu elektronik ortamda birbirleriyle ilişkili ve bilgi paylaşımını sağlıyor. Elektronik ortamda alınan barkod numaralı belgeler resmi belge niteliğindedir. Dolayısıyla artık ekonominin bütün aktiviteleri dijital ortama geçiyor. İnanıyorum 5 sene sonra vergi afları konuşulmayacak. Çünkü önümüzdeki yıl işletme defterleri e-defter, e-faturaya geçiyor. Bütün bilançolarda e-defter, e-faturaya geçiyor. Şu anki Hazine ve Maliye Bakanlığı önündeki stratejiye göre 2020 yılında elektronik işlem dışında hiçbir kurum ve kuruluş kalmayacak.”

Ziyaret sırasında Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.