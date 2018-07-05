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05 Temmuz 2018 15:15

Tuşba Aile Destek Merkezi kursiyerlerinden yılsonu sergisi

Van’ın Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından yılsonu sergisi açıldı.

Tuşba Aile Destek Merkezi kursiyerlerinden yılsonu sergisi

05 Temmuz 2018 15:15


Tuşba Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, Şişli Öğretmenevi bahçesinde yılsonu sergisi açtı. Açılışa Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Geylani, İlçe Müftüsü Zahit Demirel, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Açılış sonrası stantları gezen Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, el emeği ürünleri inceleyerek kursiyerleri tebrik etti. Sergi sonrasında ise katılım sağlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.




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