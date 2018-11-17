Tuşba Altıntepe mahalle parkı hizmete açıldı

Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ilçeye bağlı Altıntepe Mahallesi'nde yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerine kurulan, içinde çocuk oyun alanı, gençler için spor alanı, yürüyüş yolu, oturma alanlarının yer aldığı ve bu mahallede de bir ilk olma özelliğine sahip olan Altıntepe Parkı düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu. Törene AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda halk katıldı.

Törende bir konuşma yapan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Belediyesi'nin ilçeye getirdiği hizmetlerine bir yenisini daha eklediğini belirtti. Hizmete açılan parkın mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Van Milletvekili Gülaçar, “Edremit ve İpekyolu ilçemizi Tuşba ile mukayese ettiğimizde Tuşba çarşısı olmayan bir bölge olarak ayrılmıştır. Bu bölge ise çok bakir bir bölgedir. Daha önceki dönmelerde hiçbir hizmetin gitmediği bir yerdir. Tuşba ilçemiz daha önceki dönemlerde belediyecilikten hizmet alma noktasında en zayıf bölge olarak kalmıştı. Bu yüzden belediye başkanımız Fevzi Özgökçe ve ekibinin yaptığı bu hizmetler, bizim için çok önemlidir. Şu süreçte Tuşba'da asfalt dökülmeyen bir yer kalmadı. Bunu belediyenin şartlarıyla mukayese ettiğiniz zaman bu çok ciddi bir başarıyı ifade ediyor” dedi.

Tuşba Belediyesi'yle birlikte ilçe halkının mükemmel parklara sahip olduğunu dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise, “Yıllardır ihmal edilen hizmetleri 4 yıllık kısa bir sürede kıt bir bütçeyle halkımızın yüzünü güldüren projelerle hayata geçirdik. Bizden önce bu arazi bomboş bir alandı. Çocuklarımız bu alanda çamurun içinde oynuyorlardı. Ama şimdi Tuşba Belediyesi'nin eliyle çocuklarımız mükemmel parklara sahip oldu. İmkan ve fırsat verildiğinde işin en zor kısmını tamamlıyoruz. İnanıyoruz ki Van Büyükşehir Belediyemiz ile 13 ilçemiz AK ellere geçecektir. Bu şekilde insanlarımız hizmet görecektir” diye konuştu.

Açılış programı kurdele kesiminin ardından parkın gezilmesiyle son buldu.