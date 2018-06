Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe’den Kadir Gecesi mesajı

Dr. Fevzi Özgökçe, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkanı Özgökçe, Ramazan ayının her bir gününü Kadir Gecesi bilip ona göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ederek bu mübarek gecede terörist devlet İsrail’in zulmü altında olan Filistinli mazlumlar ile darda ve sıkıntı içindeki tüm insanlık için dua edilmesini isteyen Başkan Özgökçe, “En nurlu ve feyizli gece olan Kadir Gecesi’ni idrak ediyoruz. Kur’an’da adı geçen tek ay Ramazan ve tek gece ise Kadir Gecesi’dir. Bu gecenin bereketli saatlerinin şeref ve kıymetini Kainatın Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhani hadiselerin anlatılması için müstakil bir sure inmiştir, Bu sure Kadr Süresi’dir” dedi.

Kadir Gecesi’nin en önemli özelliğinin ise cin ve insanlara iki cihan saadeti bahşeden, kainat kitabının ezeli bir tercümesi olan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bu gecede ilk olarak dünya semasına indirildiğinin altını çizen Başkan Özgökçe, daha sonra ise ihtiyaca göre ayet ayet veya sureler halinde vahyin mazharı Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselama Cebrail (a.s.) vasıtasıyla takdim edildiğini kaydetti. Yine bu mübarek gecede insanlığın ebedi refahına sebep olacak, ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verildiğini belirten Başkan Özgökçe, “Bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçiren kişi, Kadir Gecesi’ni içinde barındırmayan bin aydan yani seksen üç sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olacaktır. Ramazanın sevabına inanarak tutulan oruç ile hayrına inanarak Kur’an gecesi olan Kadir Gecesi’ni, Kadr, Mülk, Amme süreleri ile Yasini şerifi okuyarak ve en az bir günlük kaza namazlarını kılarak, Cevşenül kebiri okuyarak bu müstesna geceyi hakkıyla değerlendiren, o gece milyonlarca Müslümanları dualarına dahil ederek onların dualarına dahil olarak Allah’ın affına ve mağfiretine mazhar olur ve bir gecede bir insan ömrü olan 83 yıllık manevi bir ömür kazanır” şeklinde konuştu.

Gecenin tüm dünya Müslümanları arasında birlik ve beraberliğin pekişmesine, toplumsal barışın daha da güçlenmesine, küskünlerin barışmasına, sosyal dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının zirveye ulaşmasını dileyen Başkan Özgökçe, “Gecenin manevi ikliminden faydalanmak isteyen müminlerin başta İsrail’in soykırım uyguladığı Gazze’de, Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri ve Suriye’de yaşanan Esed ve Amerikan zulmü altındaki mümin kardeşlerimiz için dua etmemiz gerekir. Bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadrinizi bütün ruhu canımız ile tebrik ederiz” şeklinde konuştu.