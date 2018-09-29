Tuşba Belediyesi ‘9. Van Turizm ve Seyahat Fuarı'na damgasını vurdu

Van merkez Tuşba Belediyesi, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Van Turizm ve Seyahat Fuarı'na ve 2. Uuslararası Batı-Asya Turizm Araştırmaları Kongresi'ne damgasını vurdu.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, 9. Van Turizmi ve Seyahat Fuarı'da açılan standı katılımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Tuşba Belediyesi standını gezen ziyaretçiler tarihi, kültürel ve el sanatlarının en iyi sergilendiği alanı gezerken, belediye personelleri tarafından kendilerine ayran aşı, Van Balığı, Van'ın meşhur otlu peyniri ile çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nezih Hacıalioğlu, Urumiye Turizm ve Kültür Müdürü Mehdı Samadluı, ilçe kaymakamları ve belediye başkan vekilleri, kurum ve kuruluşların daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Tuşba Belediyesi standına ziyaret etti Ziyaretçileri bizzat ağırlayan ve tanıtımda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 27-30 Eylül tarihleri arasında yurt içinden ve yurt dışında binerce insanın ziyaret ettiği 9. Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nda her zaman olduğu gibi bugün de Tuşba ilçesi ile Van'ı ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak için en güzel yerde stant açtıklarını söyledi. Tuşba'nın kültür ve turizmin başkenti olacak kadar doğal zenginliklere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Özgökçe, “Bizler de Tuşba Belediyesi olarak bu güzel günlerde kültürel ve doğal güzellikleri halkımıza göstermek adına standımızı açtık. Standımıza yerli ve yabancı misafirlerimizden çok büyük ilgi oldu. Bu ziyaretçilerimiz arasında başta Van Valimiz Murat Zorluoğlu, Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin birçok ilinde katılan tüm Kültür ve Turizm İl Müdürleri olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluş amirleri ve yetkilileri, sivil toplum örgütleri başkanları ve yetkilileri ve on binlerce ziyaretçi standımıza uğradı. Tüm ziyaretçilere şahsım ve Tuşba Belediyesi adına kendilerine şükranlarımızı sunarız” dedi.

Bu tür fuar ve etkinlikler ilin ve bölge için bu dönemde çok büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Özgökçe, “Bölgemiz turizmin ve muhabbetin başkentidir. Maalesef bu değerlerin birçoğu halen gün yüzüne çıkarılamamış ve turizme kazandırılamamıştır. Her zaman dediğimiz gibi bizler yer üstü ve yer altın zenginliklerin fakir bekçileriyiz. Tuşba Belediyesi olarak kurulduğumuz 2014 yılından bu yana her çalışmamızda doğal zenginliklerimizi, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak bu alanlarda gerekli tanıtım ve turizme kazandırma çalışmalarımıza devam ettirmekteyiz. Tarihi Van Evleri Mahallemiz, taş kafeterya, antik tiyatro, Zeve Şehitliği, Karasu kuş cenneti, Ayanıs Kalesi'nin çevre düzenlemesi, Çarpanak Adası ve Kilisesi'nin turizme kazandırılması, Amik Kalesi, Adır Adası ve çeşmesi, Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajımız, Kalecik Mahallemizdeki Urartu Kaya Mezarları ve Nekropolü, Akköprü Meher Kapı, Altıntepe Nekropolü gibi turizm bölgesinde bulunan tarihi ve turistik alanlarımız ile ilgili çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah, ilçemizde toprak altında kalmış ve turizme kazandırılmayı bekleyen bu güzel tarihi ve turistik alanları gün yüzüne çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Bu yıl 9'uncu kez kapılarını açan Turizm ve Seyahat Fuarı'na Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan 263 firma katılırken, '2'nci Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırması Kongresi'ne ise 6 ülkeden gelen 64 akademisyenin toplam 127 sunum yapacaklarını ifaden Başkan Özgökçe, üç gün boyunca farklı salonlarda sunumlar gerçekleştirileceğini vurguladı. Tuşba Belediyesi olarak il dışında gelen firma temsilcilerine yönelik İskele Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı, Van Evleri Mahallesi, Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ile Van Kalesi, Van Kedi evini kapsayan bir kültür gezi düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Özgökçe, ayrıca fuar süresince misafirlere Van'a özgü İnci Kefali (Van Balığı) ile ayran aşı ikramında bulunacaklarını vurguladı.