Tuşba Belediyesi asfalt çalışmasını 2 koldan yürütüyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da asfaltlama, parke taşı döşeme, kaldırım ve bordür çalışmalarına ağırlık veren Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilkbahardan bu yana yürüttüğü altyapı, yeni yollar açma ve genişletme çalışmalarının ardında BSK asfalt çalışmasına hız verdi. İhalesini yaptığı 55 bin ton sıcak asfaltın serimine sabah saatlerinde Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, tarafından 2 ayrı ekip ile aynı anda Akköprü ve İstasyon mahallelerinde startını verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, tüm yolların genişletme, altyapı ve üstyapı gibi tüm hazırlıkları tamamlayarak asfalta hazır hale getirdiğini belirten Başkan Özgökçe, yıllardır ihmal edilen, el atılmayan ve yapılmayan yolların açılması, yapımı, bakımı ve onarımının ilk kez Tuşba Belediyesi tarafından düzenli ve planlı olarak yapıldığını dile getirdi. Başkan Özgökçe, “Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızda ‘Yol medeniyettir’ şiarı ile hareket etmekteyiz” dedi.

Özellikle Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) ile birlikte altyapısı biten doğalgaz, kanalizasyon ve içme suyu çekilen tüm sokakları baştan sona yenileyeceklerini kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Tuşba’da tüm yollar BSK sıcak asfalt ile kaplanacak. Tuşba’da tüm sokaklarımız yeni ve modern yollara kavuşacaktır. Önümüzde tek engel ise bazı yolların halen imardan ifraz ve terkinlerinin yapılmamasıdır. Merkezi 10 mahallemizin tümünde terkinini yapılan, imara uygun hale getirilen cadde ve sokakların asfaltını yapacağız. Tuşba ilçemizi daha iyi yaşanabilir, modern ve tüm alanlarda dünya standartlarında engelsiz bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait çalışmalarımızı programlı bir şekilde yürüttük. Bu sezon 2018 yılı çalışmalarımızı daha kapsamlı ve çok aktif bir programla yürütmeye devam ediyoruz. Sadece asfalt çalışmalarımızla değil, gerek yeni yol açma, reglaj, stabilize gerekse yolların yama, bakım ve onarımı ile diğer faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Yolların altyapısı hazırlandıktan sonra hem doğalgaz hattı sorunu çözülen hem de Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) ile ilgili kanalizasyon ve içme suyu hat çalışmaları biten, imarda genişliği 20 metrenin altındaki Tuşba ilçemizdeki bütün yollarımızın şu anda sıcak asfaltını döküyoruz. Tüm mahallelerimizde imarla sıkıntısı olmayan ve altyapı sorunu bitmiş olan tüm yollarımızı geçen sene asfalt yaptık. İnşallah bu sezon özellikle ana arterlerde ve servis yollarında olmak üzere eksik kalan tüm yollarımızın asfalt sorununu bitiriyoruz. Bu sezonda çalışmalarımıza son hız devam ediyoruz” diye konuştu.

Tuşba ilçesinin genelinin kırsal olduğunu dile getiren Özgökçe, “Tuşba Belediyemizin kurulması ile birlikte Tuşba ilçe sınırlarımız belediyecilik hizmetlerini yeni yeni görmeye başladı. Bu hizmetlerimizi en merkezi mahallemiz ve en ücra köyümüzde eş zamanlı olarak yürütmekteyiz, Tuşba ilçemiz şuan adeta inşaat alanı gibidir. Dolu dolu hizmetlerle vatandaşlarımızın hizmetkarlığını yapıyoruz. Tuşba ilçemizin genelinde yol sorunu kalmayacak. Tuşba hizmetleri ile modern ve medeni hizmetlerin öncüsü olacaktır inşallah” şeklinde konuştu.

Ayrıca bir çok mahallede ekiplerin parke kilit taşı döşemesi ile yama çalışmasının yanı sıra yeni yolların açılması ve genişletmesi ile metruk yapıların yıkım ve çevrelerinin temizlenmeleri çalışmasını 4 koldan yürüttüğünü kaydeden Başkan Özgökçe, bu güne kadar program dahilinde devam ettikleri çalışmalarının aynı şekilde mevsim sonuna kadar devam edeceğini vurguladı. Belediye bütçesine kalsa ancak rutin işleri yapabilecek bir İmkana sahipken, çok kıt imkanlara rağmen gerçekleştirilen mega projeler ile birçok şehirde Büyükşehir Belediyesinin yapamadığını Tuşba Belediyesi olarak 40 yıllık Hizmetleri 4 yılda gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Özgökçe, “İnşallah imkan ve fırsat olması durumunda; nasıl ki Van’da belediyecilik alanında pek çok ilke ve mega projeleri bu zor şartlara rağmen gerçekleştirdik aynen öyle de daha büyük ve prestijli Projeleri destek bulma aşamasında olan 100 büyük proje içinde kaynakların bulunması ile gelecek nesillere daha modern, yaşanabilir hayat standartları yüksek bir şehircilik anlayışı içinde herkesin dua, destek ve teveccüh ile durmak yok yola devam inşallah” şeklinde sözlerini tamamladı.