Tuşba Belediyesi ile TSE arasında işbirliği protokolü

Van'ın Tuşba Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Van Bölge Müdürlüğü arasında ilçe sınırları dahilindeki asansörlü binaların periyodik yıllık kontrolü hakkında işbirliği protokolü imzalandı.

İlçe sınırları içerisinde yer alan tüm apartman, site ve resmi kamu kurum ve kuruluşlarının asansörlerinin bakım ve kontrolünü sağlayarak, yaşanacak asansör kazalarının sıfıra indirilmesini amaçlayan ‘Asansör ve Muayene İşbirliği Protokolü' hakkında bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, asansör güvenliğinin önemli bir konu olduğunu söyledi. Sürekli kullanılan ve en ufak bir arızasıyla insan hayatına mal olacak sorunları minimize etmek için bakım ve kontrolünün de titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özgökçe, “Bu noktadan bakınca TSE tarafından onaylı A tipi akreditasyon işleminin yapılması güven vermektedir. 2014 yılından beri tüm iş ve işlemlerimizde TSE standartlarında yapmanın gayretindeyiz. Bundan böyle de bölgemizdeki asansör bakım ve kontrolü TSE tarafından yapılmasına devam etmekteyiz" dedi.

Asansör bakım ve onarım çalışmalarının zamanında yapılmasının önemine de değinen Başkan Özgökçe, TSE Van Temsilciliği ile bu konuda çalışmalara hiç ara vermeden ve hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. TSE standartlarını esas alan denetimlerde, halkın can güvenliğini korumak amacıyla kırmızı etiketle işaretlenen ve eksikleri giderilmeyen asansörlerin kapatılacağını da dile getiren Başkan Özgökçe, “Günümüz insanları asansör kullanımına çok alıştı, hatta bir kat dahi inerken veya çıkarken asansör kullandığı bir devirde yaşıyoruz. Bunun için vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla belediyemiz bu konuda alanında uzman personelleriyle önlemlerini almıştır. Etiketleme sistemleri ile asansör güvenlikleri hakkında vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Daha iyi ve daha güvenli bir süreç için bu denetimlerin çok büyük bir önem teşkil ettiğinin bilinmesi gerekmektedir. 2014 yılından beri düzenli denetimlerimizden dolayı hamdolsun bölgemizde tek bir sorun dahi yaşanmadı. Periyodik bakım ve onarımlar ile asansörlü yerlerimizi çok ciddi maliyetlerden ve tehlikelerden koruyoruz” şeklinde konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ile Türk Standartları Enstitüsü Van Bölge Müdiresi Esma Yörük, karşılıklı olarak protokolü imzaladılar.