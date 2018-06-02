Tuşba Belediyesi ‘Satranç turnuvası’ düzenledi

Tuşba Gençlik Merkezi’nde düzenlenen satranç turnuvası final müsabakasının ardından derece girenler için düzenlenen ödül törenine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Van Milletvekili adaylarından İrfan Kartal, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, TÜGVA Van İl Temsilcisi Adem Özer ile turnuvaya katılan sporcular ile yakınları katıldı. Çocuk ve yetişkin olmak üzere 2 kategoriden oluşan turnuvada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Satranç sporuna Tuşba Belediyesi olarak büyük önem verdiklerini belirten Başkan Özgökçe, “TSF, TSF il temsilciliği, TSF Tuşba İlçe Temsilciliğine, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bu turnuvaya katkılarından ve organizasyona verilen destekten dolayı teşekkür etti. Turnuvaya katılan ve derece giren tüm satranç severleri tebrik eden Başkan Özgökçe “Satranç bir zeka sporudur, yaşı da yoktur. Sabır ve dikkat ister. Sizlerden artık Tuşba adına Türkiye dereceleri bekliyorum. Vücut sağlığımız için nasıl ki, fiziksel ve bedensel aktivite ve spora ihtiyaç varsa, beyin gelişimi ve sağlığı için de beyin sporuna ihtiyacı aşikardır. Bundan böyle ilim ve irfan şehri olan Tuşba bir satranç merkezi olacaktır. Eskiden Van’da 7’den 77’ye herkes yaygın bir şekilde satranç oynardı. Yakın gelecekte inşallah Tuşba’da bir festivalle bu alışkanlığı yeniden geliştirip ulusal ve hatta uluslararası turnuvalar düzenleyeceğiz” dedi.

Final müsabakalarının ardında töreni katılan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van Milletvekili adaylarından İrfan Kartal, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, TÜGVA Van il Temsilcisi Adem Özer dereceye giren sporculara Tuşba satranç kupası ve madalyaları ve ödüllerini verdiler. Yarışmanın kategori birincilerini yarım, ikincilerini çeyrek ve üçüncülerini ise gram altın ile ödüllendirildiler.