Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 13:38

Tuşba Belediyesi’nden bayramlaşma programı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Doç.

Tuşba Belediyesi’nden bayramlaşma programı

29 Haziran 2017 13:38

Dr. Fevzi Özgökçe, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir törenle personeliyle bayramlaştı.


Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Belediye Başkan yardımcıları, birim Müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Tüm personelin Ramazan Bayramını tebrik eden Başkan Özgökçe; “Öncelikle hepinizin geçmiş mübarek Ramazan ayını ve Ramazan bayramını tüm ruh-u canımızla tebrik ederiz. Tutuğunuz oruçların, kıldığınız namazların ve yapığınız hayır hasenatların kabulünü Rabbi Rahhiminden niyaz ederim” dedi.


Başkan Özgökçe sözlerine şöyle devam etti; “Ramazanı hakikaten Van’ımızda Tuşba’mızda tüm Türkiye’de ruhuna uygun olacak şekilde dolu dolu yaşadık. Ramazan coşkusunu yaşamayı, insanlarımıza da yaşatmayı hedef edinmiş bir Belediyeyiz. Ramazanın 1. gününden itibaren Ramazan ayı boyunca kurmuş olduğumuz ‘Şehri Tuşba’da Şehri Ramazan’ İftar soframızda özverili çalışmalarından dolayı Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere bütün birim müdürlerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ve her bir sokaktaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşıp onlarla beraber iftar sofralarımızda diz dize, yüz yüze hasbihal ederek iftarımızı açtık. Günlerdir iftar soframızı takip ediyorum ve özellikle gezici iftar soframız 10 merkez mahallede vatandaşlarımız ile sokaklarımızda iftarımızı açtık, iftar sofralarımız doldu taştı. Burada çalışan arkadaşlarımız meclis üyelerimiz ile birlikte hakikaten tabiri caizse bir seferlik örneği göstererek canla başla tüm vatandaşlarımıza ulaştık. Birim Müdürlerimiz ve arkadaşlarımız hakikaten örnek bir Ramazan çalışması geçirdikleri için ve bunlara vesile oldukları için ben herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. İnşallah! Rabbim yine sağlıkla, huzurla bu Ramazanımızı değerlendirdiğimiz gibi idrak ettiğimiz gibi İnşallah bir sonraki Ramazan ayına da bizleri ulaştırır. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirir’’ şeklinde konuştu.


Tüm personelle bire bir bayramlaşan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe herkese hayırlı bayramlar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:29
  • Güneş :04:38
  • Öğle :12:21
  • İkindi :16:16
  • Akşam :19:43
  • Yatsı :21:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!