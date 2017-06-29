Tuşba Belediyesi’nden bayramlaşma programı

Dr. Fevzi Özgökçe, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir törenle personeliyle bayramlaştı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Belediye Başkan yardımcıları, birim Müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Tüm personelin Ramazan Bayramını tebrik eden Başkan Özgökçe; “Öncelikle hepinizin geçmiş mübarek Ramazan ayını ve Ramazan bayramını tüm ruh-u canımızla tebrik ederiz. Tutuğunuz oruçların, kıldığınız namazların ve yapığınız hayır hasenatların kabulünü Rabbi Rahhiminden niyaz ederim” dedi.

Başkan Özgökçe sözlerine şöyle devam etti; “Ramazanı hakikaten Van’ımızda Tuşba’mızda tüm Türkiye’de ruhuna uygun olacak şekilde dolu dolu yaşadık. Ramazan coşkusunu yaşamayı, insanlarımıza da yaşatmayı hedef edinmiş bir Belediyeyiz. Ramazanın 1. gününden itibaren Ramazan ayı boyunca kurmuş olduğumuz ‘Şehri Tuşba’da Şehri Ramazan’ İftar soframızda özverili çalışmalarından dolayı Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere bütün birim müdürlerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ve her bir sokaktaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşıp onlarla beraber iftar sofralarımızda diz dize, yüz yüze hasbihal ederek iftarımızı açtık. Günlerdir iftar soframızı takip ediyorum ve özellikle gezici iftar soframız 10 merkez mahallede vatandaşlarımız ile sokaklarımızda iftarımızı açtık, iftar sofralarımız doldu taştı. Burada çalışan arkadaşlarımız meclis üyelerimiz ile birlikte hakikaten tabiri caizse bir seferlik örneği göstererek canla başla tüm vatandaşlarımıza ulaştık. Birim Müdürlerimiz ve arkadaşlarımız hakikaten örnek bir Ramazan çalışması geçirdikleri için ve bunlara vesile oldukları için ben herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. İnşallah! Rabbim yine sağlıkla, huzurla bu Ramazanımızı değerlendirdiğimiz gibi idrak ettiğimiz gibi İnşallah bir sonraki Ramazan ayına da bizleri ulaştırır. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirir’’ şeklinde konuştu.

Tüm personelle bire bir bayramlaşan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe herkese hayırlı bayramlar diledi.