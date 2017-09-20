Tuşba Belediyesinden bir ilk daha

2014 yılında kurulan ve seçimle iş başına gelen Tuşba Belediyesi, belediyecilik hizmetlerini halka her yerde hızlı sunmak için geliştirdiği yazılım ve uygulama ile vatandaşlara bulundukları yerden istediği bilgilere ulaşabilme imkânı sağlamaktadır. Geliştirilen yazılım ve mobil uygulama sayesinde Tuşbalı vatandaşlar; arsa rayiç değeri, evrak takibi, meclis gündemi, beyan bilgileri sorgulama, bilgi edinme başvurusu ve sorgulaması, sicil bilgilerini sorgulama, tahakkuk bilgilerini sorgulama, tahsilât bilgilerinin sorgulaması işlemlerini kolaylıkla yapabilecekler. Bu işlemlere Tuşba Belediyesinin resmi web sitesi olan www.tusba.bel.tr adresinden de ulaşılabildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Yaptığımız çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız ister masaüstü bilgisayarından, ister dizüstü bilgisayarından, ister tablet ve isterse cep telefonlarından gerekli tüm bilgilere erişebilecekler. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız artık kuyruklarda beklemeyecek, istediği yerden istediği zaman Tuşba Belediyesindeki bilgilere ulaşabilecektir. Bildiğiniz gibi belediyecilikte rehberimiz olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere gösterdiği yolda, belediyecilikte halkımıza ak belediyecilik hizmetlerini sunmanın en hızlı ve pratik yollarını sürekli vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Tüm hizmetlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızı belediyemizde kuyruklarda bekletmemek için bu uygulamayı geliştirdik. E-devlet üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlarımız; e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, TC kimlik kartı, internet bankacılığı yöntemlerini kullanarak giriş yapabilirler ve işlemlerini gerçekleştirebilirler. Tuşba Belediye yönetimi olarak yerel yönetim hizmet ve faaliyetlerinde enformasyon teknolojilerinin kullanımı, vatandaş ve işletmelere internet üzerinden etkin bir biçimde hizmet sunumu, kurum içi birimlerin bilgisayar ağları ile entegrasyonu ve ilgili dış birimlerle ağ üzerinden iletişimin sağlanması ile vakit kaybının önüne geçerken, olası istismarların da önüne geçilmektedir. Tuşbalılar bu uygulamalardan çok memnundur. Bu alandaki çalışmalarımızı geliştirerek halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu uygulamamız ile e-devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler, genel hizmetler; arsa rayiç değeri sorgulama, evrak takibi, meclis gündem sorgulama, kişiye özgü hizmetlerden beyan bilgileri sorgulama, bilgi edinme başvurusu ve sorgulaması, sicil bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama, tahsilât bilgileri sorgulama işlemleri de rahatlıkla yapılabilecektir” dedi.

Özgökçe, e-belediye hizmetinin sağladığı faydaları ise şöyle sıraladı:

“Yerel halka sunulacak hizmetlerin geleneksel kamu yönetimi anlayışı olan mesai saatlerinin dışına çıkararak 7 gün 24 saat ve yılın 365 günü haline getirebilmek, dünya ile bütünleşme bakış açısıyla ele alındığında, yerel yönetim hizmetlerinin internet ortamına yansımasıyla sözü edilen hizmetlerin izlenebilirliğinin yerelden dünyaya açıldığını algılayabilmek, bürokratik evrak yoğunluğunu azaltabilmek, vatandaşların bazı bilgileri elektronik ortamda alabilme özgürlüğü dolayısıyla çalışanların yoğunluğunun azalmasını sağlayabilmek, hem çalışanlar hem de vatandaşlar açısından yapılacak işlemler bazında zaman tasarrufu sağlayabilmek, belediye-vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayabilmek, iş yoğunluğunun belli bir miktar azalması ve iş süreçlerinin daha düzenli hale gelebilmesi nedeniyle çalışan memnuniyetini sağlayabilmek, kent gündeminin rahatça izlenebilmesini sağlayabilmek, kent verilerine ilişkin bilgilerin daha rahat toplanabilmesini sağlayabilmek, internet ortamında yapılacak anketler sayesinde, halkın beklenti, talep ve şikayetlerini daha rahat öğrenebilmek. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”