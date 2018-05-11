Tuşba Belediyesinden bir ilk daha

Dr. Fevzi Özgökçe, mevcut piyasanın çok altında bir fiyat ile halka daha sağlıklı, kaliteli, güvenli ve görüntü bakımından da mükemmel olan ekmek satışına başladıklarını söyledi.

Tuşba Belediyesi; sağlıklı, kaliteli ve en uygun ücretle halkın temel gıda kaynağı olan ekmek ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etti. Her vakit vatandaşa en iyi hizmeti sunmanın gayreti ve azmi içinde olan Tuşba Belediyesi, Türkiye’nin en modern tesislerinde el değmeden ve yüksek kalitede üretilen katkısız ekmeği vatandaşa sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Sağlıklı ve kaliteli ekmek üretiminin yanında bilinçli tüketim yapan bir toplum oluşturmak için de çalışmalarını sürdüren Tuşba Belediyesi, halkı bu konuda da bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar başlattı. Şu anda alt sınır 250 gram olan ekmeğin üretimini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tebliğde yapılan değişiklikle israfı önlemek amacıyla artık 200 gram üretileceğinin belirtilmesi üzerine Tuşba Belediyesi de sofralardaki israfı önlemek ve sofrada sıfır atık amacıyla ‘Halk Ekmeğin’ gramajını 200 gram olarak belirledi.

“Halk ekmek Van’da bir ilk olacak”

30 Mart 2014 yerel seçimlerdeki vaatlerinden birinin de halka kaliteli, hijyenik, sağlıklı ve uygun fiyatta ekmek sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, “Burada maddi durumu iyi olmayan binlerce aile mevcuttur. Halkımız; sürekli bize ekmek fiyatlarının çok yüksek olduğu, kalabalık ailelerin bunu karşılayamadıkları ve düzenli olarak taze ekmek alamadıklarını belirmektedirler. Ailelerin çok yoğun talepleri üzerine biz de mecburen Türkiye’nin birçok ilinde olan ve Van’da bir ilk olacak ‘Halk Ekmek’ çalışmasını başlattık. Yapılan çalışma sonucunda halkımıza daha uygun fiyatta ekmek satma müjdesini veriyoruz. Türkiye genelinde çekirdek aileler günlük ortalama 3-4 adet ekmek tüketirken, bölgemizin özelinde ilimizde hem aile yapılarının kalabalık oluşu hem de beslenme alışkanlıklarından kaynaklı ekmek tüketimi çok daha fazla olup ortalama tüketilen ekmek sayısı 10’u bulmaktadır. Ekmeğin bu kadar çok önem arz ettiği toplumumuzda belediye olarak bu konuda bir şeyler yapma zarureti hasıl oldu. Bundan sonra aziz halkımız artık daha uygun fiyatta ve daha kaliteli ekmek satın alacaktır” dedi.

“Bayat ekmeğe son”

Başkan Özgökçe, bayat ekmek dönemine son verdiklerini belirterek, “Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde 1 lira 10 kuruşa satılan ekmeğin aynı gramajdaki bayatını bir gün sonra 60 kuruştan alabilmek için fırınların önünde kuyruk oluşturuyor. Ekmeği pahalı bulan ve maddi durumlarının iyi olmaması nedeniyle evlerine giren her ekmeğin hesabını yapmak zorunda kaldığı için bayat ekmek kuyruğuna giren vefalı ve kadirşinas halkımız; taze ve sağlıklı ekmeği Tuşba Halk Ekmek büfelerinde 60 kuruşa alacaklardır” ifadelerini kullandı.

Halkın sosyal belediyecilik anlamında kendilerinde böyle bir hizmeti beklediklerini de dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Türkiye’nin batı illeri başta olmak üzere birçok bölgesinde hayata geçirilen ‘Halk Ekmek’ uygulamasının şimdiye kadar Van’da olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu kaydetti. ‘Halk Ekmek’ uygulamasının Van’a kazanç sağlayacağını vurgulayan Başkan Özgökçe, “İnşallah Ramazan ayı; birlik, beraberlik ve bereketi kendisiyle birlikte getirecektir. Bu ay bolluk, bereket ve ihsan ayıdır. Bu ay dayanışma ve zenginin fakirin halini anlayacağı bir aydır” şeklinde konuştu.

Tuşba Belediyesinin Akköprü Mahallesi Özalp Yolu üzeri Sıhke TOKİ Kavşağı ile Akköprü Mahallesi Esenyurt-Tuşba Dostluk Parkı, Abdurrahmangazi Mahallesi İskele Caddesi Koçbaşı Sokak Lezgin Usta Durağı ile Abdurrahmangazi Mahallesi Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü arkası, Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi Postane karşısı ile Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi Leylak 1. Sokak, İstasyon Mahallesi Şairizi 4. Sokak Selahattin Eyyübi Parkı karşısı ve Kalecik TOKİ Şehit Soner İdil Spor Tesisleri arkasındaki noktada olmak üzere ilk etapta 8 noktada kurduğu halk ekmek satış noktasına gün boyunca gelen vatandaşlar, sıcak etmeklerini alarak evlerinin yolunu tutuyorlar.