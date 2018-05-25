Tuşba Belediyesi’nden bir mega proje daha

Etap Rekreasyon Projesi ile ‘15 Temmuz Şehitler Parkını’ Vanlılara kazandırdıktan sonra İskele Sahili 2. Etap Rekreasyon Projesi’nin de startını verdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir benzeri olmayan bir birinden güzel 20 park yaparak, Türkiye geneli 4 yılda en fazla ve en geniş yeşil alan kazandıran Tuşba Belediyesi bu çalışmalarıyla dünyada kısa sürede en fazla yeşil alan kazandıran Belediye olma unvanına sahip oldu. Sadece Tuşbalıların değil tüm Vanlıların ve bölge insanının hizmetine sunan Tuşba Belediyesi, parkları bakımlı, görkemli, güvenli ve temiz olmalarıyla da halkın takdirine mazhar olmaktadır. Bir sahil kenti olma farkındalığını ilk kez Vanlılara tattıran Tuşba Belediyesi sahil kültürünün insan ve kent ile birlikte ekolojik sistemin bir parçası olduğu bilinci ile İskele Mahallesi Van Denizi sahilindeki çalışmaları ile metruk, çöplük, bataklık ve vektörlerin adeta üreme alanlarını projelendirerek özellikle sulak alanları koruyarak ekolojik dengeyi koruyarak, sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra mesire alanları, halk plajı, spor tesisleri, tarımsal projeler, parklar ve yeni modern yaşam alanlarına dönüştürerek Turizm açısında yeni çekim ve cazibe merkezleri oluşturmaktadır.

“Metruk ve çöplük alanları modern yaşam alanlarına dönüştürüyor”

İki yıl önce Tuşba Belediyesi’nin başladığı Van Gölü’nün İskele Sahili’ndeki mnetruk ve bataklık alanları ıslah edilerek İskele Sahili Rekreasyon Projesi 1. etabı tamamlanarak halkın hizmetine 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak sunuldu. Van Gölü’nün en temiz ve doğal güzelliğe sahip olan Tuşba ilçe sınırlarındaki metruk, atıl ve çöplük haldeki durumdaki sahil alanları, sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra mesire alanları, parklar ve yeni modern yaşam alanları haline dönüştüren Tuşba Belediyesi, adeta çöplükten yeni bir turizm gelişim alanı ve cazibe merkezi oluşturdu. Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bölgenin kalkınmasına da çok önemli bir katkı sağladı. İskele Mahalle sakinleri başta olmak üzere tüm bölge halkına kentsel yaşam kalitesini yükseltilmesini sağlayan ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin yükselten Sahil Rekreasyon projesinin ikinci etabına da start verdi. Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) sunulan projeler içinde 1. sırada desteklenen Tuşba Belediyesi Sahil Rekreasyon 2. Etap Projesi 15 milyon liraya ihalesi yapıldı. İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte yerel yatırımcıların ekonomik kalkınmaya paralel olarak faaliyet ve stratejilerini güncellemesine katkı sağlayacak sahil hattında yapılacak olan oyun parkları, spor sahaları, dinlenme alanları, mesire yerleri, kafeterya ve restoranlar, çay bahçeleri, plaj, yürüyüş ve bisiklet parkurları, butik iskele ve liman projeleri ile ekonomik katma değer oluşturması ve bu katma değerle ortaya çıkan iş gücü ihtiyacının yerel beşeri kaynaklardan sağlayarak istihdam sorununun çözümüne bölgesel düzeyde katkı sağlayacaktır.

“Halka hizmetkar olmaya geldik”

‘Halka Hizmet, Hakka Hizmet’ anlayışıyla Van Denizi Sahili’nin korunması ile ilgili tüm önlemlerin alınarak insanlığın kullanımına sunulacağını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Sizlere hizmetkar olmak, her derdinize derman olmak, Tuşba’yı tüm dünyaya sizler ile güzellikleriyle duyurabilmek ve yeniden Tuşba’yı bir medeniyet başkenti yapabilmek için geceli gündüzlü tüm ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Projesi, İskele Sahil Rekreasyon 1. etabın bitiş noktasından arıtma tesisine doğru bir kilometre uzunluğunda yaklaşık 80-100 metre kıyıdan karaya doğru yatay derinliğe sahip toplam 100 bin metrekare alanı kapsamaktadır. Yapılan proje alan çalışmalarında; ilçemiz merkez mahalle sınırları kapsamındaki sahil bandı, İskele Mahallesi Feribot İskelesi mevkiinden başlayarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne kadar toplam 6 kilometre dolayındadır” dedi.

“İskele ile üniversite arası sahil bandı fizibilite çalışmaları ilk kez Tuşba belediyesi gerçekleştirdi”

İskele-üniversite arası göl kıyısı şehir merkezinden Van Gölü’ne gidilebilecek en cazip alan olduğunun da altını çizen Başkan Özgökçe, kıyı şeridi boyunca daha önceleri sahipsizlikten tamamen şehrin hafriyat döküm alanı şeklinde bilinçsizce kullanıldığını ve bu durumun 2014 yılına kadar devam ettiğini tespit ettiklerini ifade etti. İskele sahil bandı üzerine ilk defa Tuşba Belediyesi tarafından 2014 yılında fizibilite çalışması gerçekleştirildiğini de anlatan Başkan Özgökçe, “Bu çalışma ile Van kamuoyunda bir kıyı bilinci farkındalığı oluşturulmuş ve kıyı şeridi üzerindeki metruk yapıların birçoğu belediye çalışmaları ile yıktırılmıştır. Yapılan fizibilite çalışması sonucunda 6 kilometrelik sahil bandı projesi etaplara bölünerek halkın kullanımına sunulmaktadır. Bu kapsamda 2016-2017 döneminde Sahil Bandı Rekreasyon 1. Etap Projesi uygulanmıştır. Tuşba Belediyesi ve Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (DAP) 8 milyon lira desteği ile Tuşba kıyı başlangıç noktasından başlanarak 350 metre kıyı uzunluğuna sahip toplam 80 bin metrekare alana sahip dinlenme, eğitim, eğlence ve piknik alanı olarak halkın hizmetine sunulmuştur. Bu proje ile halkın kıyı iyileştirme konusundaki görüşleri olumlu yönde değişmiş ve projeye büyük destek sağlamışlardır” ifadelerini kullandı.

“Aynı anda binlerce insan farklı etkinlik yapabilecek”

Başkan Özgökçe, “Bu proje ile binlerce insanın rahatlıkla aynı anda farklı etkinlikler yapabileceği alanlar oluşturulmaktadır. Sosyal alanlar diğer alanlar arasında geçişi sağlayarak mekansal bütünlüğü oluşturacaktır. Sosyal alanlar sahil bandının tamamını kapsayan yürüme yolları, bisiklet yolları, spor alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanları ve diğer aktivite alanlarını kapsamaktadır. Bu alanlarla birlikte sahil bandı boyunca yaya sirkülasyonu ve ulaşım sağlanacaktır. Konumuna göre uygun şekilde kıyı şeridine dolgu yapılmış ve yapılacak olan dolgular da mevcut doğal sahil dokusunu bozmayacak şekilde olacaktır. Sahil hattının bakımsız ve kaderine terk edilmiş durumundan modern sahil konumuna gelmesi sağlanacaktır. Yapılacak proje detaylarında denizde meydana gelen dalgaların yapılacak proje alanlarını tahrip etmesi engellenecektir” dedi.

Yaklaşık 100 bin metrekare genişliğinde ve bir kilometre uzunluğunda olacak olan İskele Rekreasyon 2. Etabı yaşam alanın da 5 bin adet 10 yıllık ağaç dikilerek 80 bin metrekare yeşil alan bir kilometre kıyı şeridine 7 metre genişliğinde taş tahkimat, bir kilometre uzunluğunda renkli beton yürüme bandı, 2.5 metre genişliğinde bir kilometre uzunluğunda renkli beton bisiklet yolu, bir adet plaj futbol sahası, bir adet plaj voleybol sahası, değişik tasarım ve amaçta kent mobilyaları, birbirinden farklı temalı meydanlar, çocuk eğlenme alanları, spor alanları, bitkisel doku ürünleri, otomatik sulama sistemleri, dinlenme, eğlence ve piknik alanları yer alacaktır.