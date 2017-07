Tuşba Belediyesi’nden devasa BSK asfalt çalışmaları

Tuşba Belediyesi kurulduğu 2014 yılından bu yana her yıl ilçe sınırları dahilindeki imar planı doğrultusunda yeni yollar açma, yol genişletme, yol bakım, onarım ve yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü 2016 sezonunda kalan yaklaşık 50 bin ton ve 2017 yıllında 80 bin ton sıcak asfalt serimi ile toplamda 130 bin BSK asfalt uygulaması gerçekleştiriyor.

“Tuşba’da yolların standardı artıyor”

İlçe genelinde yol standardını her geçen gün daha da artıran ve yeni yöntemler ile geliştiren Tuşba Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan, gerek doğalgaz gerekse de içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları gibi altyapı hizmetlerinden dolayı sürekli zarar gören yolların ve sokakların yeniden düzenlenmesi, asfalt kaplama, roadmix ve yama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yıl içerisinde özellikle Asfalt ve yol bakım açısında uygun olmayan kış sezonunda Tuşba’nın bütün mahallelerindeki asfalt ihtiyacı tespit eden ve yolların ihtiyaç durumuna göre Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2017 iş sezonun açılmasıyla birlikte merkez mahalle muhtarları ile halk günlerinde halkın asfalt taleplerini de ivedilikle değerlendirmektedir.

Tuşba ilçe genelinde mevcut imar planına göre çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Fen İşleri Müdürü Naci Cezlan; 2016 yılı iş sezonunda mevsim şartlarından dolayı kalan ve uygulaması bu döneme kalan 50 bin ton ile 2017 yılında ihalesini gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 80 bin ton (binder) BSK asfalt uygulaması yanı sıra 11 bin ton yama malzemesi ile yolların bakımının yapılarak yenileceğini, bununla birlikte yaklaşık 50 kilometre yolun stabilize ile kaplanarak asfalta hazır hale getirildiği, 8 kilometre yeni yolu halkın hizmetine sunduklarını hali hazırda kullanılan yolların da kış şartlarından etkilenen güzergahlarında 70 kilometreyi aşan malzemeli reglaj çalışmasının yapıldığını belirtti. Halk tarafından gelen talepleri, hak sahiplerinin mülkiyet hakkına saygı çerçevesinde değerlendirdiklerini belirten Cezlan, hizmetin hızlı bir şekilde sunulabilmesi için yol güzergâhları üzerinde arsaları bulunan vatandaşların yola terk işlemlerini veya muvafakat işlemlerini bir an önce tamamlamaları için belediyeye davet etti.

“Bugüne kadar Van’da halkın en büyük sorunu olan bozuk yollar tamamen BSK asfaltlanıyor”

Alt yapı eksikliği olmayan güzergâhlarda üst yapı iyileştirme çalışmaları için tespitler yapıldığını ve halktan da gelen taleplerinde değerlendirilerek çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; “2014 yılında göreve geldiğimiz günden beri her yıl Van’da ve dolaysıyla Doğu Anadolu Bölgesinde rekor sayılacak oranda BSK asfalt uygulaması ve Mahallelerde kilit parke taş uygulamalarıyla adeta bölgeye yeni bir hizmet tarzı kazandırdık” dedi.

“Bizim şartlarımızdaki bir belediyenin 30 yılda yapacağı asfaltı hamdolsun 3 yılda yaptık”

Kendi şartlarındaki bir belediyenin 30 yılda yapacağı asfaltı 3 yılda yaptıklarını ifade den başkan Özgökçe, “Bizim şartlarımızdaki bir Belediyenin beklide 30 yılda yapacağı asfalt uygulamasını hamdolsun sadece 3 yılda gerçekleştirdik. Yıllardır ihmal edilen ve yapılmayan ve bölgenin en büyük sorunu olan bozuk yollar, yıllar içinde doğalgaz ve kanalizasyon gibi alt yapılar ve özellikle deprem sonrası ağır iş makinalarının yıkım esnasında, enkaz kaldırma ve inşaat sonrası adeta köstebek yuvasına dönen yollar adeta ulaşımı imkansız hale getiriyordu. Hem sokak ve mahalle ziyaretlerimizde hem de halk günlerimizde halkımızdan bize gelen en önemli ve birinci sıradaki talepleriydi. 3 yılda gerçekleştirilen asfalt kaplama çalışmalarının vatandaşlarımızın yüzünü güldürdüğünü görmek bizleri de mutlu ediyor. Halkımız adeta gözü gibi yeni yapılan asfalt yolları koruyor ve herhangi kazı çalışmasında mutlaka yetkililere haber veriyorlar. 15 Temmuz destanının gerçek sahibi olan, bugüne kadar Vatanı için, Bayrağı için gözünü kırpmadan göğsünü siper eden Vefalı ve kadirşinas halkımız hizmetlerin en güzeline en iyisine layıktır. Bizler de bunu sağlamak için ekiplerimizle birlikte var gücümüzle ve bütün imkânlarımızı kullanarak çalışıyoruz. Bizi memnun eden başta halkımızın bu yapılan hizmetleri her ortamda her fırsatta takdir etmeleri ve özellikle tüm mahalle muhtarlarımız Tuşba Belediyesinin yapılan tüm bu hizmetlerine sahip çıkmaları ve takdir etmeleri yapılan hizmetlerimiz ile asıl hedefe ulaşıldığının göstergesidir” dedi.

“Bu son bir ayda BSK asfalt uygulanan mahalle ve sokaklarımız: halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun”

Bu kapsamda son bir ay içerisinde İstasyon Mahallesi Bahçeli 1., Gülçimen, Şeyh Abdulkadir Geylani, Terminal Caddesi, Hayırlar, Mehmet Paşa Caddesi, Şairizi 2., Terminal 1., Terminal 6., Terminal 2., 1333, Bahçeli 4., Cihat, Fatih, Gazi Osman, Halil İbrahim, Itır, Itır 1., Itır 2., Kızkapanoğlu, Kızkapanoğlu 2., Nevzat, Şen, Bahçeli 4., Bahçeli 5. ve Muhtar 1. sokaklarda asfalt çalışmaları tamamladı. Bununla birlikte Abdurrahman Gazi Mahallesinde Çayüstü, Polatoğlu 1., Koçbaba, Esma, Koçbaba Çıkmaz, Fazilet, İmamlar, Zeve 4., Zeve 12., Zeve 14., Karatay 1., Karatay 2., Esma 2., Fevzibaba, Didar, Didar Çıkmaz, Elçibey, Hızırdede, Şule, Yavuz Vaner ve Fazilet 2 sokak. Şemsibey Mahallesinde, Şemsibey Konutları, 2913. Sokak, Altıntepe Mahallesi Can, Can 1., Can2., Can 3., Can 4., Altıntepe 3. Sokak. Seyrantepe Mahallesinde Seyhan sokak olmak üzere 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Hava şartlarının elverdiği en son iş gününe kadar BSK asfalt çalışmaları ve yol yama, bakım ve onarım işleri devam edeceğini belirten Başkan Özgökçe; “Yeni yol yapımları, yol genişletme, roadmix, stabilize kaplama ve reglaj çalışmalarını tüm mahallelerimizde uyguladık. Bütün bunların dışında Tuşba Belediyesi olarak projelendirdiğimiz100 bin ton BSK Asfalt uygulaması için hazır, uygulanmayı bekleyen işimiz var” dedi.

“Modern ve engelsiz bir kent için çalışıyoruz”

Yol, park, temizlik ve geri dönüşüm çalışmalarımız, çevre koruma ve kontrol faaliyetleri sonrası Tuşba ilçesini daha iyi yaşanabilir, modern ve tüm alanlarda dünya standartlarında engelsiz bir kent haline getirmeyi hedefliklerini belirten Başkan Özgökçe, “2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait çalışmalarımızı programlı bir şekilde yürüttük. Bu sezon 2017 yılı çalışmalarımızı daha kapsamlı ve çok aktif bir programla yürütmeye devam ediyoruz. Sadece asfalt çalışmalarımızla değil, gerek yeni yol açma, reglaj, stabilize, yolların bakım ve onarımı ve diğer faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Tuşba Belediye Başkanlığı seçim vaatlerimiz arasındaki en önemli konulardan biri yol konusudur. Tüm sıkıntı ve hukuki engellere rağmen aziz ve kadirşinas halkımıza olan bu sözümüzü yerine getirebilmenin gayreti içerisindeyiz. Yolların altyapısı hazırlandıktan sonra hem doğalgaz hattı sorunu çözülen hem de Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) ile ilgili kanalizasyon ve içme suyu hat çalışmaları biten, imarda genişliği 20 metrenin altındaki Tuşba ilçemizdeki bütün yollarımızın şu anda sıcak asfaltını döküyoruz. Tüm mahallelerimizde imarla sıkıntısı olmayan ve altyapı sorunu bitmiş olan tüm yollarımızı geçen sene asfalt yaptık. İnşallah bu sezon özellikle ana arterlerde ve servis yollarında olmak üzere eksik kalan tüm yollarımızın, tüm mahallelerimizin asfalt sorununu bitiriyoruz. Tuşba’da tüm yollar BSK sıcak asfalt ile kaplanacak, Tuşba’da tüm sokaklarımız yeni ve modern yollara kavuşacaktır. Önümüzde tek engel ise bazı yolların halen imardan ifraz ve terkinlerinin yapılmamasıdır. Yollarınızın terkinini yapın ki asfalt yapabilelim. Kentsel tasarım ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Tuşba ilçesi genelinde bulunan tüm yolları üç yıldır belli bir program dahilinde, özellikle AYKOME ile birlikte altyapısı biten doğalgaz, kanalizasyon ve içme suyu çekilen tüm sokakları baştan sona yenileyecektir. Hedefimiz bu sezon inşallah Tuşba İlçemizde yıllardır yapılmayan bozuk yolları bitirip, vefalı ve Kadirşinas Vanlılar için mahalle aralarında ulaşımda can ve mal güvenliğini en üst düzeye taşımak, ve hayat standardını en üst düzeye çıkartmaktır” ifadelerini kullandı.