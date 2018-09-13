Tuşba Belediyesi'nden fırsatçılara ve stokçulara sıkı takip

Son günlerde vatandaşlardan yoğun olarak gelen haksız kazanç ve zam şikayetleri üzerine harekete geçen Tuşba Zabıta Müdürlüğü ekipleri, anlık takip başlattı. Ürün ve hizmet fiyatlarında yapılan aşırı artışları mercek altına alan zabıta ekipleri, spekülatif dolar kurunu fırsat bilerek özellikle stok yaparak ürünlerin piyasada yetersiz kalmasını sağlayan fırsatçılara göz açtırmıyor. Döviz kurlarındaki spekülatif artışa karşın 15 Temmuz ruhu ile vefalı ve kadirşinas tüm vatandaşlar ellerindeki altın ve dövizleri bozdurarak önemli bir dayanışma örneği gösterirken, menfaatçi ve şahsi çıkarcı aynı 15 Temmuz gecesi marketlere ve bankamatiklere koşan stokçu zihniyet şimdilerde bazı stokçu ve zamcıların bu dayanışmayı ve muhabbeti bozmaya hakları olmadığını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, tüketiciye sunulan mal veya hizmetlerin fiyatında haksız artış yapanların hiçbir şekilde af edilmemesi gerektiğini belirterek, “Döviz kurundaki artışı gerekçe göstererek ürünlere zam yapanlar, ‘Aldatıcı' muamelesi görecekler. Ticaret Bakanlığı'nın girişimiyle Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde' bir değişiklik yapıldı. Girdi maliyeti ile döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen, etkileniyormuş gibi fiyat artışı yapanlar, tüketiciye sunulan ürünlerin fiyat dengesini bozan uygulamaları aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına dahil edilecek” dedi.

“Ticareti durdurulabilir”

Başkan Özgökçe, “Reklam Kurulu'nun; mal veya hizmet piyasalarını resen veya şikayet üzerine; inceleme, düzenleme ve denetim yapma, denetim sonucuna göre haksız ticari uygulamaları durdurma yetkisi de var. Türk Ticaret Kanunu uyarınca haksız rekabet niteliğinde bir eylemde bulunan kişi veya işletmeler; haksız rekabet failleri kapsamında tazminat sorumluluğu dışında belirli hal ve şartlarla hem hürriyeti bağlayıcı ceza hem de adli para cezası ile cezalandırılır” dedi.

Zam spekülatörlerini ve stokçuları uyaran Başkan Özgökçe, son dönemde dayanışma ruhunun dışında finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiğine dikkat çekti. Vatandaşlara, stokçuluk yapanları da ilgili kurumlara bildirilmesini isteyen Başkan Özgökçe, “Bu konuda Tuşba Belediyesi olarak, gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her şikayet Zabıta Müdürlüğümüz, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak çalışarak değerlendiriyorlar. 2014 yılından bugüne kadar biz fırsatçılara asla meydanı bırakmadık ve bundan sonra da bırakmayacağız. Öncelikle fiyatlar normal seviyelerine çekilmeli ve hatta bizler bu süreçte nasıl Tuşba Halk Ekmekte Ekmeği 60 kuruşa indirdiysek, marketlerinizden de indirime ivedi olarak geçilmelidir. Aziz, vefalı ve kadirşinas halkımıza ne kadar güzellik ve destek vermemiz gerekmektedir. Elbette herkes kazanacak ancak haksız kazanç ve özellikle helal haram kazanç arasındaki farkı bilmeyenler, bu manipülasyon dönemi geçince biz bu kez onların iflah olmadığını hepiniz göreceksiniz” şeklinde konuştu.